Recensione: All Eyes – Signal Horizon

In Tutti gli occhi, seguiamo Allen, un conduttore di podcast caduto in disgrazia che cerca di tornare e schivare una causa pendente accettando l’offerta di intervistare Don, un vedovo burbero che afferma che un mostro abita nella foresta vicino alla sua fattoria.

Prima di immergerci nella vera carne del film, togliamo prima una cosa di mezzo. Sebbene presentato come un film di mostri, Tutti gli occhi sembra più un dramma solo con, beh, un mostro. Non è una brutta cosa, comunque. Semmai, questo è in realtà il suo aspetto più forte.

Mentre vediamo un po’ della creatura e impariamo pezzi del mistero che la circonda, quando arriveremo a quel punto, ti sarai innamorato così tanto dei personaggi e delle loro storie che non ti interessa nemmeno. Questo non vuol dire che il design della creatura non sia fantastico o che la sua mistica non sia accattivante, ma più che farà il secondo violino nel tuo cuore rispetto ai viaggi di Allen e Don.

Un’ultima breve nota sul mostro, ma c’è un motivo per cui il film si chiama Tutti gli occhi. Oltre al tema più narrativo di come l’intera base di fan di Allen che lo guardava crollare influenzi la sua salute mentale, è anche profondamente legato al criptide bestiale. Senza rivelare troppo, non rimarrai deluso da ciò che vedi.

Questo è uno di quei rari pochi film in cui i personaggi sfidano le aspettative al punto che potresti sentirti un po’ in colpa per averli giudicati prima di conoscerli davvero. Dalle prime impressioni, ci aspettiamo che Allen sia un cretino narcisista a cui importa solo di ottenere più spettatori. Ci aspettiamo che Don sia poco più che un vecchio dispettoso. Queste ipotesi, però, pur essendo comprensibili, sarebbero errate.

Quelli che potrebbero essere facilmente sembrati archetipi stereotipati, invece, sembrano persone reali, in carne e ossa. Sono esseri umani con difetti e dolore che stanno facendo del loro meglio per fare del loro meglio. Come individui, sono facilmente riconoscibili e avvincenti, ma è la loro relazione che brillano davvero. Vedere i due legarsi e crescere insieme è commovente e potrebbe farti iniziare a perdere gli occhi contro la tua volontà.

È particolarmente utile che le interpretazioni di entrambi gli attori introducano ancora più empatia in personaggi già umani. Sulla carta, Allen e Don sono abbastanza solidi, ma sono le performance che danno vita alle loro parti migliori. Niente con nessuno dei due si sente mai forzato, ma piuttosto completamente e assolutamente senza sforzo.

Gran parte dell’orrore reale del film deriva dall’ambientazione e dall’atmosfera. La fattoria di Don è isolata in mezzo al nulla e, ragazzo, sembra proprio così. Le pianure, le colline e le foreste che circondano la sua fattoria sembrano durare quasi per sempre, dando la sensazione che sia l’unico luogo abitato rimasto al mondo.

Questo senso di desolazione non si aggiunge solo al tono ma anche ai personaggi. Ognuno di loro, a suo modo, si è allontanato con la forza da qualcosa che ama, con l’ambiente vasto e vuoto che agisce come riflesso delle loro lotte interne ed esterne.

La narrazione prende colpi di scena e vi garantisco che non vedrete arrivare. Offre più di pochi momenti emotivamente carichi e dolorosi che ti toglieranno il respiro. D’altra parte, bilanciare questi commoventi momenti di pura emozione sono quelli di genuina ilarità. Non sorprenderti se un momento ti ritrovi in ​​lacrime e quello dopo ridi. L’armonia tonale che è in grado di ottenere è assolutamente sbalorditiva.

È interessante notare che il film ha in realtà una strana meta natura, che non rischia mai di sentirsi odioso o compiaciuto. Il che, di per sé, è un risultato, ma rispetto a quanti altri film non riescono a camminare su quella linea con una parvenza di grazia, diventa qualcosa con cui congratularsi.

Questo mi porta alla sua seconda metà assolutamente pazza e brillante, di cui non dirò nulla perché anche solo accennare a ciò potrebbe rischiare di rovinare le cose che posso prometterti che voglio davvero vivere un’esperienza alla cieca. In effetti, probabilmente ho già detto troppo, quindi fai finta di non averlo letto.

Tutti gli occhi porta il cuore sulla manica, come un caldo abbraccio travestito da film di mostri, qualcosa per cui lo amo teneramente. Come quelli del 2019 Dopo la mezzanotte (che sarebbe un abbinamento perfetto), questa gemma di un film è una caratteristica di una piccola creatura sincera e affascinante di cui il mondo dell’orrore ha un disperato bisogno di più.

Come quasi sempre, quest’anno sono stati pubblicati molti film di genere davvero fantastici che sono volati sotto il radar. Come qualcuno che ha visto molti di questi, posso dirtelo in questo momento Tutti gli occhi è facilmente uno dei migliori e più brillanti. Fatti un favore e non perdere questo.

Amo i film horror quasi quanto i miei gatti. Scrittore part-time, appassionato di John Carpenter a tempo pieno

Imparentato