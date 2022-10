“Raymond and Ray” mescola commedia nera come la pece e pathos con un tocco delicato

Le famiglie sono cose divertenti, un fatto che colpisce davvero a casa nell’ultimo lungometraggio di Apple come i fratellastri e i personaggi del titolo di Raimondo e Rai legame su un buco nel terreno.

Da quella prima connessione formativa, fino a quelle imbarazzanti interazioni adulte, ogni famiglia è unica. Queste sono persone che amiamo e supportiamo indipendentemente da influenze esterne o pregiudizi personali. Non è solo un impegno per tutta la vita che può influenzare decisioni più grandi, ma spesso rappresenta un obbligo inconscio spinto da un bisogno emotivo.

Questo è lo spazio in cui vive il regista di sceneggiatori spaziali Rodrigo García con il suo ultimo film. Una storia di due uomini che si incontrano in occasione del funerale del padre non solo per riconnettersi emotivamente, ma potenzialmente per sperimentare alcune epifanie personali mentre entrambi iniziano a elaborare decenni di bagaglio emotivo, qualcosa che si rivela sia avvincente che coinvolgente nelle mani di Ewan McGregor ed Ethan Hawke.

Nei panni rispettivamente di Raymond e Ray, entrambi gli attori condividono viaggi in macchina, pompe funebri e lavori di scavo mentre il padre Harris (Tom Bower) si fa l’ultima risata. Nel corso della sua durata conservatrice, il duo ritrae personalità contrastanti riunite per obbligo, che si legano per l’odio per un padre assente, un uomo che ha perennemente femminilizzato la sua vita, ha sminuito la sua prole e ha vissuto la vita secondo regole che escludevano responsabilità genitoriali.

Che si tratti di scambiare ricordi amareggiati durante il viaggio in macchina o di fare un salto di qualità intorno alla sua tomba, McGregor e Hawke non sono mai meno che magnetici sullo schermo poiché condividono momenti imbarazzanti nel tentativo di riconnettersi, mentre rivelazioni sia piacevoli che altrimenti emergono dal lavorazione del legno.

Raimondo e Rai è un film di momenti tranquilli, emozioni interiorizzate e furia repressa, in cui la presunzione centrale è allo stesso tempo cupamente comica e stranamente catartica. Per fortuna, infondendo a questo gioco a due mani archi drammatici altrettanto robusti, García fornisce una sostanza più che sufficiente per entrambi gli attori da affrontare.

Immagine tramite Apple

Hawke’s Ray è un eroinomane in via di guarigione, un musicista jazz bohémien e Lothario emotivamente distaccato. Le donne non sono mai state una promessa per lui, eppure raramente ha permesso a qualcuno abbastanza vicino per paura di essere rifiutato. Queste possono essere note provate nella scala dello stereotipo drammatico, ma la star porta una freschezza al carattere conflittuale che risuona dappertutto.

Il Raymond di McGregor, d’altra parte, è l’epitome dell’avversione al rischio dopo aver fallito nel trovare conforto entro i confini di numerosi matrimoni. Privo di carisma e ossessionato dalla precisione, tiene sotto chiave le sue emozioni per il bene degli altri. Costantemente sminuito dal padre in tenera età, il suo risentimento può sembrare più superficiale, ma è altrettanto profondo.

Raimondo e Rai scava nella complessità dei rapporti familiari, traendo verità universali tra i suoi elementi più comici. Pieno di sardoniche e umorismo nero come la pece, García riesce anche a fornire una leggerezza di tocco che si trasforma in pathos in seguito.

Tra i giocatori di supporto, spicca solo Maribel Verdú, che interpreta l’ultima conquista fisica del padre Lucia; il suo badante a tempo pieno, amante part-time e unico legame emotivo per entrambi i fratelli con un padre che conoscevano a malapena. In generale, i suoi contributi sono discreti, offrendo sia uno spaccato del defunto di recente, sia un compagno per aiutare il processo di lutto.

Raimondo e Rai ha anche talento nell’illustrare i fattori più farseschi che compongono la famiglia media. Questi includono l’apparizione di parenti perduti da tempo, le reazioni all’ultima volontà e al testamento, così come l’inevitabile riflessione sulla mortalità. Che il film trovi ancora commedia nella futilità della fede di fronte alla finalità della morte, è un modo in cui rimane ottimista.

Mentre il film si sposta dall’impresa di pompe funebri alla casa di famiglia attraverso una tomba, il pubblico sarà travolto da un paio di interpretazioni sobrie di questi fratelli vagamente imparentati. Due uomini che trovano il tempo l’uno per l’altro nel vortice di emozioni contrastanti, che alla fine definisce l’ultimo momento di ricatto emotivo del padre.

Una volta che le recriminazioni sono state mitigate e quegli ultimi atti di ribellione richiesti dai suoi figli, entrambi gli uomini sperimentano le proprie epifanie uniche. Man mano che le liste vengono spazzate via collettivamente e le opportunità di ricominciare si presentano, il pubblico si ritroverà ad abbracciare il proprio senso di ottimismo, assicurando che Raimondo e Rai rimane edificante nei suoi ultimi minuti.