Rapinatori di banche: recensione di The Last Great Heist

Riepilogo

Una rapina in banca spettacolare a cui devi vedere per credere.

Il film documentario Netflix Bank Robbers: The Last Great Heist è stato rilasciato sul servizio di streaming il 10 agosto 2022.

Bank Robbers: The Last Great Heist è l’ultimo documentario sul vero crimine uscito su Netflix ed è la storia della rapina in banca più famosa dell’Argentina. Con interviste esclusive, otteniamo dettagli su come e perché hanno realizzato l’evento. C’è così tanto dramma e dettaglio in questa storia, devi ascoltarla e vederla per crederci. Adoro il modo in cui il documentario si apre con la domanda: “Perché hai rapinato una banca?” Sono stato subito catturato e investito. L’etica e la morale sono in discussione in questo documentario poiché viene suggerito che dovremmo avere tutti lo stesso, ma chiaramente non è così.

Il 13 gennaio 2006, la polizia è stata chiamata per una rapina in banca. Un gruppo di uomini ha fatto irruzione in una banca di Buenos Aires, prendendo in ostaggio 23 persone innocenti, rubando milioni di dollari e gioielli dalle casseforti e poi, come per magia, è svanito completamente. Sarebbero quasi riusciti a farla franca, ma la trama prende una svolta drammatica quando l’ex moglie di uno dei ladri li tradisce. Con una durata di 1 ora e 49 minuti, questo film documentario è un orologio esilarante ed emozionante.

Ruben de la Torre alias Beto, Sebastian Garcia Bolster, Julian Zalloecheverria e Fernando Araujo, Mario Luis Vitette Sellanes, sono stati i principali colpevoli di questo crimine, anche se si sospetta che ci fossero altri due coinvolti che non sono mai stati accusati. Ognuno di loro ha portato qualcosa allo scandalo, si sono incastrati tutti, quasi come un puzzle e hanno tirato fuori un capolavoro. Seguendo una Bibbia di protocolli, hanno imparato a comprendere la metodologia e le tempistiche della polizia. Conoscere il tuo nemico è sempre la chiave per vincere.

È quasi surreale perché durante l’incidente è stato riferito che i rapinatori hanno ordinato pizza e bibite per gli ostaggi e hanno cantato gli auguri di compleanno a un avvocato. Come in una scena di un film, c’erano circa 200 agenti che circondavano l’edificio, ma i cattivi sono comunque riusciti a scappare. Esilarante, lasciando dietro di sé pistole giocattolo. Come sono scappati? Hanno preso nota dell’incredibile film, Shawshank Redemption, e sono scappati attraverso un tunnel per entrare in un sistema fognario sotterraneo, dove un complice li ha aspettati per scappare su una barca. A questo punto, sto applaudendo per la fiducia, il coraggio e la pianificazione che sono andate in questa rapina.

Impressionante, che apre gli occhi e incredibile. I ladri hanno detto che ci doveva essere arte in questo, e l’idea e la pianificazione su come rapinare una banca hanno preso il sopravvento. Quasi un’ossessione. Con il livello di pensiero, i dettagli e la pianificazione meticolosa, puoi credere che se non fosse stato per l’ex, probabilmente l’avrebbero cavata. È incredibile come una persona possa semplicemente far fallire un’intera operazione. Il suo motivo? Vendetta. Dopo aver visto suo marito in macchina con il suo amante, lo ha denunciato alla polizia e ha identificato quattro degli altri uomini. In realtà mi sono sentito un po’ male per loro: simpatizzare con i criminali, e poi?

Lo stile di questo documentario è molto artistico e creativo. Le scene sono state create per un effetto drammatico e alcune sono ben costruite, così bene da essere di qualità cinematografica. Molto simile a un film, invece di essere raccontata solo la storia e avere il supporto di vecchie riprese video, hanno creato contenuti come se fossero in tempo reale. C’è molto da fare, visivamente, ma cattura la tua attenzione. Se non hai altri filmati da usare e su cui fare affidamento, questo è il modo migliore per andare.

Dall’inizio alla fine, questo documentario è un orologio affascinante. Puoi dare uno sguardo alla mente di un criminale, un ladro e una visione spaventosa di come ciò che pensiamo di poter vedere solo nei film possa effettivamente accadere nella vita reale. Per quanto perfetta fosse la loro pianificazione, sono stati comunque catturati, quindi non essere presuntuoso pensando che potresti essere in grado di fare lo stesso e vincere.

Cosa ne pensi del film documentario Netflix Bank Robbers: The Last Great Heist? Commenta qui sotto.

Puoi guardare questo film con un abbonamento a Netflix.

