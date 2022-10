Rapinare Mussolini – Data di uscita e come guardarlo online

Caricamento dati JustWatch…

Questo articolo discute il film Netflix Robbing Mussolini, inclusa la data di uscita, l’ora, la sinossi della trama, il cast e il trailer.

Verso la fine di questo mese, Netflix sta rilasciando un nuovo film originale sotto forma di Derubare Mussolini. Si tratta di un import italiano ambientato nel periodo durante Seconda guerra mondiale quando l’arrivo delle forze alleate era imminente e sembra essere un vero piacere in termini di valore dell’intrattenimento.

Suona bene? Diamo un’occhiata più da vicino Derubare Mussolini:

Sinossi della trama del film Netflix Rapina Mussolini

Ecco la sinossi ufficiale della trama:

“Alla fine della seconda guerra mondiale, un gruppo disordinato di combattenti della resistenza pianifica una rapina impossibile: rubare il tesoro di Mussolini dal quartier generale fascista di Milano”.

La nostra opinione sulla premessa

C’è molto da disfare Derubare Mussolini. Sembra essere stato creato nello stile “e se” (pensa Bastardi senza gloria se non sei del tutto sicuro di cosa intendo), il che sicuramente solleva ogni senso di restrizione narrativa quando si tratta della scrittura e del modo in cui il film è stato messo insieme. Solo per quella qualità, dovrebbe essere un orologio molto interessante. Tuttavia, cospargi il fatto che al suo interno, Derubare Mussolini sembra essere un film di rapina e all’improvviso c’è un potenziale reale che questo possa attrarre un’ampia varietà di spettatori. Il mix di cocktail di rapina generale è qualcosa con cui tutti possono salire a bordo in un modo o nell’altro, grazie alla natura estremamente varia di tutti gli elementi che entrano in questo particolare sottogenere. Per lo meno, non dovrebbe essere un orologio stantio.

Derubare Mussolini data di rilascio

Il film uscirà in tutto il mondo su Netflix su Mercoledì 26 ottobre, alle 12:00 PT.

Come guardare Rapina Mussolini online

Il pubblico potrà guardare Derubare Mussolini con un abbonamento a Netflix. Il piano base per Netflix è di $ 9,99. Se vuoi l’HD, dovrai ottenere il pacchetto standard a $ 15,49. Infine, per Ultra HD, il pacchetto premium costa $ 19,99. Inoltre, ecco tutto ciò che sappiamo sul piano per Annunci Netflix.

Derubare Mussolini lancio

Ecco il cast principale:

Pietro Castellitto

Maccio Capatonda

Matilde De Angelis

Filippo Timi

Tommaso Ragno

Isabella Ferrari

Alberto Astorri

Luigi Fedele

Coco Rebecca Edegamhe

Maurizio Lombardo

Il team di produzione

Ecco la squadra dietro a tutto:

Direttore: Renato De Maria

Scrittore: Renato De Maria

Renato De Maria Produttori: Angelo Barbagallo, Aselmo Parrinello, Jasmina Tobati

C’è un trailer?

Sicuramente c’è! Dai un’occhiata qui sotto:

Quando ti immergi davvero e dai un’occhiata più da vicino, Derubare Mussolini ha un sacco di cose da fare. La rapina della commedia d’azione è un mix di generi con cui giocare, e se si considera il periodo di tempo in cui è ambientato e tutti gli elementi più estetici che lo accompagnano, come i costumi e la scenografia, questo è un film che ha enorme potenziale per essere una vera delizia per chiunque sia disposto a dargli il tempo. E, con una durata di 90 minuti, non è affatto un investimento enorme da fare per scoprirlo! C’è molto da apprezzare Derubare Mussolini sul silenzio — sarà interessante vedere se e come sarà all’altezza del suo potenziale e diventerà un film che esploderà davvero nella sua casa in streaming.

