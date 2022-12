Questo giovane vendicatore potrebbe rivelarsi la chiave per la sconfitta di Kang in “Avengers: Secret Wars”

Kang il Conquistatore, il grande cattivo della Multiverse Saga sta finalmente arrivando Ant-Man e Wasp: Quantumania. Abbiamo già visto una delle sue varianti, He Who Remains in Lokiche era arrivato all’estremo di negare tutte le linee temporali tranne una nell’intero multiverso per tenere a bada il Conquistatore, ma potrebbe esserci un’altra variante là fuori, una che potrebbe contenere la chiave per sconfiggere il Conquistatore in Vendicatori: guerre segrete se dovesse fare il suo debutto nel MCU.

Con l’MCU che si sta già costruendo verso i Giovani Vendicatori, potrebbe esserci l’opportunità di presentarne un altro, l’attuale fondatore e leader del gruppo nei fumetti, Ragazzo di ferro. Altrimenti noto come Nathaniel Richards, Iron Lad è la versione più giovane di Kang, uno nato sulla Terra-6311. In un mondo tecnologicamente avanzato dalla guerra, la pace è arrivata solo dopo l’arrivo di un viaggiatore nel tempo dalla Terra-616, Nathaniel Richards, padre di Reed Richards aka, Mr. Fantastic.

Il Nathaniel Richards della Terra-6311 è un discendente con lo stesso nome di questo viaggiatore del tempo e, come il suo antenato, anche lui è un genio scientifico. Durante un periodo della sua vita in cui è stato orribilmente vittima di bullismo, il suo sé futuro, Kang il Conquistatore, si presenta per proteggere il suo sé passato e gli dà la sua armatura da viaggio nel tempo per metterlo sulla buona strada per diventare un conquistatore e combattere contro The Vendicatori.

Questo ha l’effetto opposto anche se il giovane Nathaniel, inorridito da quello che diventerà, finisce per fuggire usando l’armatura sulla Terra-616 dove spera di trovare i Vendicatori e chiedere il loro aiuto. Dopo aver scoperto che i Vendicatori si sono sciolti, cerca altri giovani supereroi e forma i Giovani Vendicatori.

Molti di questi personaggi sono già stati introdotti nella fase quattro come Kate Bishop (Occhio di Falco) ed Elia Bradley (Falcon e il Soldato d’Inverno), così come Cassie Lang (Uomo formica) e Billy Kaplan (WandaVision).

Nel MCU il gruppo potrebbe includere anche Kamala Khan aka Ms. Marvel e America Chavez, insieme al recentemente introdotto Skaar, figlio di Hulk, e Riri Williams aka Ironheart.

Con così tanti Giovani Vendicatori già in gioco, potrebbe essere del tutto possibile che l’MCU porti Iron Lad a fungere da loro leader, offrendo anche informazioni su Kang e sui suoi piani. Nei fumetti, con l’aiuto della sua squadra, Iron Lad uccide effettivamente Kang, ma con molteplici varianti del personaggio là fuori e trovando destabilizzante la sua presenza sulla Terra-616, sceglie di lasciare per riparare ai torti il ​​suo futuro auto-commesso. .

Si dice fortemente che Iron Lad si unirà all’MCU, probabilmente nella fase sei, forse nello slot aperto poco prima Vendicatori: la dinastia Kangche può fungere da Giovani Vendicatori film che molti stanno aspettando. Anche se, al contrario, potrebbe trovarsi tra i due film dei Vendicatori, quando Iron Lad arriva per trovare i Vendicatori sciolti, questo potrebbe essere qualcosa che accade alla fine di La dinastia Kang, costringendolo a cercare i supereroi più giovani per formare i Giovani Vendicatori. In ogni caso, potrebbe essere la risposta al problema di Kang.

Allo stato attuale non sappiamo ancora esattamente cosa i Marvel Studios abbiano in serbo per questo gruppo, ma se vogliono portare Iron Lad, non c’è Saga migliore di quella in cui ci troviamo adesso.