Questo film horror polarizzante sta ancora dividendo le opinioni online

Screenshot tramite film di Rob Zombie/YouTube

Un recente post nel forum r/horror di Reddit ha aperto una valanga di opinioni dei fan, buone e cattive, riguardo a una delle figure più controverse del genere e uno dei suoi lavori più controversi. Si scopre che i fan dell’horror sono più che disposti a discutere del buono, del cattivo e del fin troppo brutto dell’aspirante capolavoro (?) della congrega delle streghe di Rob Zombie, I signori di Salem.

L’utente implodingnerd potrebbe aver ottenuto più informazioni di quelle su cui contava quando ha fatto un’indagine sulle opinioni sulla produzione di Zombie del 2012 e i fan non si sono tirati indietro. Non sorprende dato che Lords of Salem ha sempre ricevuto un misto di opinioni sin dalla sua uscita dieci anni fa e attualmente detiene una valutazione del 57% su Metacritic, con opinioni che vanno da fantastiche a terribili.