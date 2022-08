Questa è la recensione di Amor, un’altra commedia romantica carina ma cliché da aggiungere alla collezione di Netflix

Riepilogo

È abbastanza innocuo e divertente, ma il modo in cui That’s Amor si aggrappa rigidamente ai cliché delle commedie romantiche impedisce che sia qualcosa di più di un mite diversivo.

Questa recensione del film Netflix That’s Amor (2022) non contiene spoiler.

Quante romcom ci sono effettivamente su Netflix? Non ne ho idea, non credo che nessuno ne abbia idea, non credo che nemmeno Netflix ne abbia idea perché deve essere un numero davvero gigantesco, fin troppi da contare. E questo numero diventa sempre più gigantesco di settimana in settimana poiché sempre più romcom superflui e cliché vengono rilasciati con poca fanfara o marketing dall’algoritmo di Netflix.

Continuano semplicemente a uscire, riempiendo gli angoli vuoti dello spazio del server di Netflix, scoperti solo da chi cerca romcom superflue e stereotipate. Questa non è un’accusa nei confronti di Netflix o di coloro a cui piacciono questi tipi di film, ma fornisce il giusto contesto per guardare l’aggiunta più recente al numero gigantesco:

Questo è Amore (2022)diretto da Shaun Paul Piccinio da una sceneggiatura di Ali Afshar e John Ducey, racconta la storia della graphic designer Sofia che cerca di rimettere in sesto la sua vita dopo che il suo ragazzo l’ha tradita e lo stesso giorno viene licenziata dal lavoro.

Dopo una scena molto familiare in cui viene licenziata dal suo eccentrico capo e dopo un’altra scena molto familiare in cui sorprende il suo ragazzo che la tradisce e poi cade immediatamente dalle scale e si rompe la caviglia, Sofia (interpretata in modo affidabile da Riley Dandy) va a vivere con sua madre per l’estate e cerca di far ripartire la sua vita personale e professionale.

Quando la madre di Sofia, Lainie (interpretata dal fedele attore caratterista Lainie), sente che sua figlia è in una carreggiata, la iscrive a un corso di cucina. È qui che Sofia incontra l’affascinante chef spagnolo Matias. Penso che tu possa probabilmente indovinare dove va a finire…

…ma non credo che questo sia necessariamente un problema. Parte del motivo per cui le persone amano le romcom, e il motivo per cui Netflix continua a tirarle fuori, è che sono profondamente familiari e digeribili. Sono cibo di conforto.

Tuttavia, il problema fondamentale di That’s Amor è l’assenza di un vero conflitto. Sofia e Matias si uniscono facilmente, si piacciono immediatamente e sostanzialmente non ci sono ostacoli sulla loro strada.

Sì, Matias ha una ragazza, ma lei esiste principalmente su una pagina Instagram e Matias sembra indifferente nei suoi confronti nella migliore delle ipotesi. Parte della gioia di guardare le commedie romantiche sta nel disperatamente instradare i due protagonisti per superare tutti gli ostacoli e stare insieme, ma quando c’è poco conflitto, è difficile preoccuparsene.

