Quando ti consumo la recensione: uno sguardo commovente e incrollabile a demoni reali e immaginari

Quando ti consumo è una promessa. È un’eventualità, non una possibilità. Non ci sarà scampo, nessun rilascio e nessuna speranza nel nuovo film di Perry Blackshear. Blackshear si è fatto un nome realizzando film horror intimi e dolorosamente personali. I suoi film hanno il potere di travolgerti e consumarti, in mancanza di una parola migliore. Non sono film horror tradizionali. Sono più silenziosi e riflessivi, e ricordano alcuni grandi della psicologia come Babadook e Requiem For A Dream. Blackshear ha una straordinaria capacità di mescolare intricati traumi con elementi soprannaturali per creare qualcosa di unico. When I Consume You, il terzo film di Blackshear segue lo stesso seme ed è un trionfo cupo e atmosferico.

Per gentile concessione di 1091 film

Blackshear e i collaboratori di lunga data MacLeod Andrews ed Evan Dumouchel, che hanno anche recitato nei precedenti film di Blackshear The Siren e They Look Like People, sono affiancati da Libby Ewing. Ewing e Dumouchel interpretano i fratelli Wilson e Daphne Shaw. Portano il peso del trauma infantile e dei demoni reali e immaginati attraverso la loro vita quotidiana. Eppure, si aggrappano alla speranza che un giorno possano liberarsi della dipendenza e del dolore che li ha afflitti per diventare una versione migliore di se stessi. Daphne desidera ardentemente un figlio e una famiglia tutta sua nonostante il suo passato travagliato, mentre Wilson desidera ardentemente essere un’insegnante della prima infanzia e salvare i bambini dal sentirsi feriti come una volta.

Queste cose non accadranno, ma i fratelli si nascondono in questa fantasia finché un giorno Wilson non trova Daphne morta per un apparente suicidio. Wilson è così stentato dalla sua infanzia che scappa dal suo corpo e dal dolore. Cambia idea e torna solo per vedere un uomo che si arrampica fuori dalla sua finestra e attraversa la parte superiore dell’edificio. Lo insegue ma non riesce a prenderlo e la polizia è convinta che stia immaginando le cose. Daphne era davvero perseguitata? Lentamente Daphne trova un modo per tornare da Wilson e cerca di convincerlo a stare lontano dal suo assassino, ma Wilson è stanco di correre e sceglie una strada diversa. Il risultato è una serie straziante di incontri che sono tanto silenziosamente terrificanti quanto commoventi.

Blackshear è un maestro del ritmo. Sa quando trattenere e quando rilasciare le redini per creare con cura un’atmosfera opprimente che ti irretisce a tua insaputa. Ci sono ritmi interi in cui ti ritrovi a trattenere il respiro e non sei nemmeno sicuro del perché. Trucchi ingegnosi consentono a Daphne di materializzarsi davanti a Wilson e allo spettatore. Una mano disincarnata qui e, infine, una persona completamente formata che sgattaiola fuori da sotto un letto laggiù. Lascia una linea delicata di briciole di pane da seguire per Wilson che informa ogni decisione che prende dopo la sua morte. Questo fratello e questa sorella si sono tagliati fuori dalla società per sempre. Il lavoro intelligente della fotocamera mostra quanto siano disconnessi da tutti gli altri e quanto fossero e siano collegati tra loro.

C’è una dolce bellezza nella relazione tra Daphne e Wilson che sembra vera. Ewing e Dumouchel trovano un equilibrio istantaneo tra loro che permette al loro amore di prendere il sopravvento sul film. Questi due si prendono cura incondizionatamente l’uno dell’altro. Daphne ha cercato senza successo di proteggere suo fratello da tutto il dolore che hanno vissuto da bambini sin da quando erano bambini. Quando torna a perseguitarlo in parte per colpa e in parte per rabbia, sembra plausibile. Wilson ha costruito un mondo attorno alla fantasia, dando alle piante i nomi degli amati personaggi di Tolkien e prendendosi cura di loro come farebbe con i bambini. Questi due avrebbero potuto essere qualcosa di diverso da quello che sono diventati. Questo è il vero, duraturo orrore di When I Consume You.

Il demone del passato dei fratelli è il mostro che li minaccia; tuttavia, potrebbe facilmente essere lo spettro del destino. Un buco nero che risucchia ogni speranza lasciando dietro di sé solo disperazione e dolore. Come gli altri film di Blackshear, i segreti di When I Consume You sono meglio lasciati vissuti in prima persona. L’orrore deriva dalla riconoscibilità e dalla confusione che deriva solo da un orologio freddo. Questa è una paura profonda che vive in tutti noi.

Per gentile concessione di 1091 film

Blackshear potrebbe essere uno dei pochi registi là fuori che, secondo me, non dovrebbe mai ricevere un budget enorme. È un artista singolare che sa fare qualcosa dal quasi nulla. Sembra che parte del suo genio dipenda da questo, infatti. L’approccio minimalista gli serve bene nei primi shock e in seguito rivela un nuovo personaggio che è meglio lasciare intatto. L’aggiunta del Detective Castille di MacLeod Andrews, che è più di quanto sembri, porta un’energia maniacale al resto di When I Consume You e segna un cambiamento di tono.

Come metafora della dipendenza e della malattia mentale, When I Consume You funziona bene. Si inserisce nello stesso universo cinematografico di They Look Like People. La maggior parte dell’azione è girata al buio con un’illuminazione minima e coperta da strati di sporcizia. Girato a Brooklyn, New York, questa è l’idea della “grande città” che hanno i piccoli cittadini. È un luogo freddo e insensibile, pieno di pericoli e brulicante di mostri del genere fin troppo umano. È lo stesso luogo oscuro e umido in cui si svolgerà The Humans di Stephen Karam. Entrambi i film hanno una sensibilità e un nichilismo simili a quel dramma familiare mascherato da storia paranormale.

Il trauma e il dolore come orrore sono prevalenti in questo momento. Difficilmente puoi guardare qualcosa che non capitalizzi su quella premessa. Quando ti consumo non sfrutti il ​​dolore; tuttavia, crea mostri dalla poltiglia primordiale degli abusi infantili che lasciano macchie permanenti indipendentemente dalla velocità e dalla velocità con cui corri. Blackshear continua a girare film che parlano di verità universali e perseguitano demoni silenziosi che sgattaiolano fuori da dietro le porte e strisciano dalle ombre. Piuttosto che manipolare, When I Consume You consente agli spettatori di essere il loro peggior nemico e di spaventarsi.

When I Consume You è disponibile ovunque trasmetti film in streaming VOD domani 16 agosto 2022.

In qualità di caporedattore di Signal Horizon, amo guardare e scrivere di intrattenimento di genere. Sono cresciuto con gli slasher della vecchia scuola, ma la mia vera passione è la televisione e tutte le cose strane e ambigue. Il mio lavoro può essere trovato qui e Travel Weird, dove sono l’editor in chief.