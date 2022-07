Quale rischio di casting ha finito per produrre le ricompense più grandi e migliori?

tramite Disney/20th Century Fox/Marvel Studios

Wolverine, Jack Sparrow e Tony Stark sono senza dubbio tre dei personaggi cinematografici più iconici e popolari del 21° secolo, eppure nessuno dei tre ruoli è stato inizialmente immaginato con l’attore che ha finito per portarli a una vita così lunga e vita leggendaria.

Dougray Scott era pronto per interpretare Logan in Bryan Singer’s X-Men prima Missione: Impossibile II lo ha visto abbandonare, con lo sconosciuto Hugh Jackman arruolato come suo sostituto due settimane dopo l’inizio delle riprese. Allo stesso modo, gli ottoni della Disney erano così inorriditi da qualunque cosa stesse facendo Johnny Depp pirati dei Caraibi che pensavano di sbarazzarsi di lui del tutto.

Poi c’è Robert Downey Jr., che era un azzardo tanto pericoloso quanto lo è stato dato i suoi misfatti di alto profilo che avevano quasi silurato la sua vita personale e professionale molte volte, ma sappiamo tutti come è andata a finire alla fine. Non c’è ricompensa senza rischio, come si suol dire, con i Redditor che fanno del loro meglio per citare gli esempi più importanti della storia del cinema.