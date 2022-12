Qualcosa dalla recensione di Tiffany: assicurati di conservare la ricevuta

Caricamento dati JustWatch…

Mentre i protagonisti sono affascinanti e hanno la giusta quantità di chimica, questa storia d’amore è straordinariamente noiosa e compiacente.

Esaminiamo il film Amazon Prime Video Something from Tiffany’s Prime Video, che non contiene spoiler.

C’è una chimica palpabile tra Zoey Deutch (Bufalato) e Kendrick Sampson (Signorina Juneteenth). Forse il tipo di chimica che proviene da due persone attraenti con occhi penetranti fa svenire gli spettatori più di ogni altra cosa. Tuttavia, nessuna quantità di occhi riempiti di acqua blu o nocciola attraverso un televisore ad alta definizione definitivo può distrarti dal cervello zoppo e dall’adattamento compiacente di Il famoso libro di Melissa Hill. (Non avendo mai letto il materiale originale, avrebbero potuto catturarlo perfettamente per quanto ne so). È davvero una fantasia in cui puoi perderti, così come il fascino della maggior parte dei personaggi per i carboidrati e il metabolismo più straordinario che deve essere studiato dagli scienziati o almeno ottenere una spiegazione da Dio.

La storia segue Rachel di Deutch, una chef che possiede una panetteria a New York City. Sta uscendo con Gary (Pizza alla liquirizia‘S Ray Nicholson), un tatuatore che è un disastro, e la sua ragazza trova infinite scuse per lui. In una notte nevosa e pittoresca nella Grande Mela, Gary entra da Tiffany, la rinomata gioielleria, cercando di comprare alla sua ragazza qualcosa che potrebbe andare in una di quelle scatolette blu. Allo stesso tempo, Ethan di Sampson compra la sua ragazza, Vanessa (Voi‘S Shay Mitchell), un anello di fidanzamento, insieme all’aiuto della figlia Daisy (Di Bestia Lia Jeffries).

Tuttavia, quando escono in una scena che sembra un globo di neve dal vivo, Gary si precipita davanti a loro e viene investito da un taxi. Mentre è a terra, Ethan corre per assicurarsi che l’uomo stia bene e mette accanto a sé la sua borsetta blu di Tiffany. Quando arriva l’ambulanza, prende la borsa e se ne va. Solo più tardi entrambi si rendono conto di avere il regalo sbagliato. Sfortunatamente, l’errore viene scoperto il giorno di Natale. Rachel pensa di essere stata proposta a lei e Gary non ha memoria di quella sera per aver sbattuto la testa. Ethan rimane scioccato quando Vanessa apre il regalo per un paio di orecchini che impallidiscono al confronto.

Gary ammetterà che non hanno comprato l’anello? Certo, ma solo se confrontato. Ethan riavrà l’anello? Certo, ma solo dopo aver sprecato due atti pieni di riempitivi. A Vanessa verrà mai proposta? Forse, ma ha importanza visto che sappiamo che non è raffigurata nel poster? Qualcosa da Tiffany è esattamente quello che pensi che sia, con piccole sorprese. Il che, comprensibilmente, fa parte del fascino di questo genere. Non si tratta mai della vita insieme, ma dell’eccitazione di un nuovo inizio. Ancora Tamara ChestnaLa sceneggiatura di è così sottile che nulla avrebbe potuto essere realizzato entro 30 minuti dallo schermo. I buchi della trama sono allarmanti e non vengono mai spiegati. (Perché diavolo Ethan sta proponendo a una donna quando vuole trasferirsi sulla costa orientale?).

L’altro grosso problema non è un finale adeguato a questa commedia romantica che avvolge tutto in modo troppo ordinato. Non siamo mai trattati con qualche metafora scadente mentre abbiamo bisogno di un po’ di pane su quanto l’amore sia disordinato. Il fatto è che queste relazioni sono così ovviamente condannate fin dall’inizio. C’è poca suspense nella narrazione o poco divertimento nella storia d’amore in fiore.

I fan delle commedie romantiche piene di nostalgia meritano di meglio.

Cosa ne pensi del film di Amazon Prime Video Qualcosa da Tiffany? Commenta qui sotto.

