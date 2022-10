Prince Andrew: recensione bandita – rimaneggiata, riutilizzata e rigurgitata

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

Il vero diversivo del crimine di Peacock, Principe Andrea: banditonon fa altro che rielaborare, riutilizzare e rigurgitare.







Il film documentario di Peacock Prince Andrew: Banished è stato rilasciato il 5 ottobre 2022 – leggi la nostra recensione del documentario.

Il documentario originale di Peacock doveva essere un tuffo nel mondo privilegiato di il principe Andréj e la sua relazione con Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell. Invece, Principe Andrea: bandito offre pochissime informazioni su quella relazione – non c’è niente qui che non sapessimo prima. Con tutti i mezzi, YouTube vecchio Dateline, 20/20 o 48 ore a questo proposito. Tutte le ultime Pavone il vero diversivo del crimine non è altro che rimaneggiare, riutilizzare e rigurgitare.

Se hai bisogno di qualche retroscena, il principe Andréj è il più giovane regina Elisabettai figli. Conosciuto come il ragazzaccio della famiglia reale, la speculazione è che “Randy” Andy sia cresciuto viziato. E se sei il figlio più giovane protagonista di una delle più ricche famiglie di squatter nella storia del mondo, puoi capire perché. Fin dalla tenera età, era il più giovane e non poteva sbagliare, secondo “nuove interviste” e approfondimenti. Quando sei un principe, non sbagli mai e fai sempre a modo tuo, il che porta a problemi di mascolinità tossici.

Tranne, nel 1982, durante La guerra delle Falkland – lungo dieci settimane e costato quasi mille vite – si è comportato in modo coraggioso mentre volava con elicotteri, inclusa la guerra contro la superficie e l’evacuazione delle vittime; era eroico. Oh, e le telecamere erano lì per catturarlo. La famiglia reale ha usato Andrew come trovata pubblicitaria, rendendolo un nome familiare perché era robusto e bello. Quello era il culmine della sua popolarità. Dove è andato tutto storto? Ebbene, il principe Andréj era conosciuto come un monello, il principe ragazzo che non è mai cresciuto, e maltratta il personale, in particolare le donne. C’è una storia su come l’uomo di 41 anni colleziona ancora orsacchiotti. Ha anche tenuto una foto per le pulizie di come voleva che i suoi giocattoli fossero rimessi sul letto. Sai, dopo che l’hanno fatto per lui.

Ciò ha portato a un imbarazzante divorzio in cui Fergie lo ha tradito, il tutto quando i paparazzi inglesi erano nel loro pieno splendore. La famiglia reale ha avuto un decennio di cattiva stampa e il matrimonio fatiscente del principe Carlo e della principessa Dianna. Non ha aiutato il fatto che il principe Andrea, secondo la maggior parte degli esperti del documentario, abbia continuato a comportarsi come un ragazzo della confraternita durante i suoi 40 anni. Amava le donne, l’attenzione, essere fotografato e lo stile di vita sontuoso. In effetti, Randy Andy è stata la prima star dei social media prima che diventasse una cosa. Tuttavia, come sottolinea il regista Jamie Crawford, Andrew non veniva pagato come la star che era. Mentre la regina e suo fratello Charles guadagnavano circa 30 milioni all’anno, Andrew guadagnava solo £ 350.000 all’anno – lo so, poveretto.

Prima di iniziare a dire “povero ragazzo”, questo potrebbe supportare il suo stile di vita sontuoso. Anche dopo avergli dato un lavoro falso per pagare le sue avventure all’estero, ha iniziato una relazione di convenienza. Andrew aveva bisogno di trovare una sorta di sponsor per sostenere il suo stile di vita sontuoso, ed Epstein ha agito come suo Sugar Daddy. Epstein ha acquisito lo status perché gli americani “adorano un titolo” e volevano essere agli eventi reali. Il punto che i registi hanno perso qui ha aperto una nuova strada per il traffico sessuale per Epstein.

Com’è una di queste novità? Non lo è. La novità è che Crawford interpreta la maggior parte del film per ridere sottolineando il comportamento monello e barbaro. Anche se questo è un documentario, Andrew è un tipico cliché di uomini bianchi titolati che amano abusare del loro potere. È una scelta strana considerando che l’ultimo terzo discute della sua associazione con Epstein e dell’offerta di ragazze minorenni per lavoro sessuale. Se guardi un film piace Spenceril documentario La principessae persino di Netflix L’imperatricele donne si sposano in famiglie reali.

Non fraintendermi, Principe Andrea: bandito può soddisfare gli appassionati di docuserie sul vero crimine e coloro che sono affascinati da queste figure. Tuttavia, questo è tutto un riconfezionamento, puro e semplice, il che lo rende strettamente per i fan del genere o dello stile di vita reale – o per abusare del potere.

Cosa ne pensi del principe Andréj: bandito? Commenta qui sotto.

Imparentato