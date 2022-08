Post Malone: ​​Recensione Runaway – un forte documentario musicale da non perdere

Riepilogo

Post Malone: ​​In fuga ci offre uno sguardo incredibile dietro le quinte di uno degli artisti più talentuosi del nostro tempo. Non vuoi perderti questo.

Il film documentario originale di Amazon Freevee Post Malone: ​​Runaway sarà distribuito sul servizio di streaming il 12 agosto 2022.

Post Malone è uno dei personaggi più interessanti nel mondo della musica degli ultimi anni. Un nuovissimo documentario sta arrivando su Freevee, Post Malone: ​​Runaway, sottolineando l’ascesa dell’artista. Vale la pena dare un’occhiata? Immergiamoci.

Guardo sempre questi documentari su artisti ancora giovani nella loro carriera con cautela perché spesso non hanno fatto abbastanza, o le loro cose graffiano solo la superficie delle loro realizzazioni. Tuttavia, recentemente abbiamo visto alcuni buoni documentari su questi artisti più giovani, Billie Eilish, Taylor Swift e Shawn Mendes, quindi questo seguirà l’esempio? Lo spero.

Nel settembre 2019, Post Malone stava per fare il suo primo tour in assoluto negli Stati Uniti nell’Arena. Diamo il via alla serie con un assaggio di com’era il tour con un’esibizione di Post. Con le luci stroboscopiche, il grande palco e solo un uomo con un microfono, non puoi fare a meno di apprezzare un uomo che sale sul palco senza il bagliore di altre cose e fa un concerto incredibile.

Voglio ringraziare il regista Hector Dockrill e il trio di montatori per il loro lavoro durante questo film. In primo luogo, Dockrill ha saggiamente scelto di intrecciarsi dentro e fuori le città, cospargendosi di esibizioni delle canzoni di successo di Malone lungo il percorso che hanno reso questa un’esperienza. Successivamente, voglio evidenziare il team di editing per come hanno modificato queste cose insieme perché le transizioni sono perfette. Sei ancora più inghiottito per tutto il film perché quello che sta succedendo dietro la macchina da presa è altrettanto bello di quello che sta succedendo davanti.

Un’altra cosa che Dockrill ha fatto bene è stata non perdere mai di vista l’argomento di cui parlava il film. Aveva persone che entravano e uscivano dalla scena e parlavano di Post Malone, il tutto lasciando che Malone fosse la star del suo show presentando anche le parole che uscivano dalla sua bocca. Ho adorato il dietro le quinte e vedere questa versione umanizzata di questa enorme stella.

Ho accennato prima di come fossi preoccupato per il documentario sugli artisti all’inizio della loro carriera, ma ciò che Dockrill ha presentato ha evidenziato il primo tour di Post Malone. È stato strutturato in modo brillante, mettendo in evidenza il soggetto del documentario, sostenendo ciò che lo ha reso quello che era e non cercando di darci tutto in una volta.

Nel complesso, l’intero film è un grande concerto con filmati dietro le quinte che seguono il nostro artista. Onestamente mi piacerebbe vedere più artisti fare questo stile di documentario durante i tour. Quindi suggerisco di sedermi a vibrare, jammare e divertirmi a guardare uno degli artisti più eccezionali della nostra generazione fare le sue cose.

Cosa ne pensi del film documentario Amazon Freevee Original Post Malone: ​​Runaway? Commenta qui sotto.

Puoi guardare questo documentario su Amazon Prime Freevee.

