‘Pinocchio di Guillermo del Toro’ è un trionfo sincero

Immagine tramite Netflix.

Il cuore è difficile da trovare, al giorno d’oggi. Il più delle volte, ricostruire un terreno familiare è diventato calcolato e banale, con mega franchise IP, riavvii carichi di nostalgia e meno spazio per nuove storie con un’anima. Per fortuna, Pinocchio di Guillermo del Toro è uno straordinario tra gli oltre venti adattamenti cinematografici del racconto di Carlo Collodi del 1883 che sono stati realizzati finora. Spostando la storia dall’Italia fascista di fine ‘800 agli anni ’30, Pinocchio prende una storia che tutti conosciamo e amiamo e le offre l’opportunità di avere una prospettiva nuova e toccante. Del Toro e il co-regista Mark Gustafson capiscono la necessità di colpire i ritmi familiari della storia mentre infondono una storia molto amata con la propria sensibilità, creando qualcosa di veramente magico nel processo.

Prima di incontrare l’amato burattino di legno, incontriamo per la prima volta lo scrittore-avventuriero Sebastian J. Cricket (Ewan McGregor), il nostro narratore e l’eventuale coscienza di Pinocchio. È attraverso Sebastian che apprendiamo di Geppetto (David Bradley), un falegname che ha perso suo figlio ed è stato lasciato a crogiolarsi nel suo dolore. Quando una Wood Sprite (Tilda Swinton) vede che Geppetto ha realizzato un ragazzo di legno nella sua officina in un impeto di crepacuore ubriaco, dà alla creazione di legno il dono della vita e una missione: essere il figlio del falegname e il compagno Geppetto così disperatamente necessità. Al mattino, Pinocchio (Gregory Mann) si sveglia e i desideri di Geppetto vengono esauditi, ma in un modo molto più complicato di quanto avrebbe mai potuto immaginare. Il ragazzo di legno è attratto dal nuovo mondo che lo circonda, desideroso di assorbire tutto, disposto a sfidare il suo nuovo papà per seguire le sue curiosità e chiedere assolutamente tutto ciò che lo circonda. Tuttavia, questa curiosità e fame di sperimentare il mondo esterno rende Pinocchio un bersaglio per i fascisti nella piccola città in cui vivono lui e Geppetto, che preferirebbero che tutti semplicemente obbedissero. I fascisti però non sono gli unici a volere Pinocchio. C’è il conte Volpe (Christoph Waltz), un proprietario di un luna park in difficoltà che vuole fare del ragazzo di legno la sua star – e la principale vacca da mungere. In tutto questo, Pinocchio deve imparare a navigare nella complicata natura della vita, dell’amore, della morte e di cosa significa essere una persona reale.

Pinocchio è un trionfo, come adattamento, come la prima volta che del Toro dirige l’animazione e come una storia sulla vita e la perdita. Le interpretazioni perfette dell’intero cast sono una delle tante cose da amare di questo film, ma i punti salienti vengono da Bradley, che dà a Geppetto un’umanità burbera ma gentile, e Mann, che eccelle nel portare così tanta vita ed energia a Pinocchio. Cate Blanchett interpreta anche una svolta deliziosa e piena di sentimento nei panni di Spazzatura, la scimmia braccio destro del conte Volpe al carnevale, che rappresenta la mia seconda performance preferita quest’anno.

Un altro aspetto da amare è l’animazione e la direzione artistica del film. Realizzato utilizzando un mix di animazione in stop-motion ed effetti digitali, Pinocchio ha una qualità fatta a mano, con le figure animate che evocano vere e proprie sculture in legno. È sbalorditivo osservare il nostro cast principale di personaggi durante tutto il film, ma soprattutto i design dei personaggi per Wood Sprite e un’altra creatura eterna che Pinocchio incontra nell’aldilà. I due sembrano prendere le loro influenze dagli angeli biblicamente accurati, dalla mitologia antica e dalla ben nota sensibilità progettuale di del Toro. Sono sbalorditivi, adornati con infiniti occhi e piume lampeggianti, coronati da enormi corna e colorati di un profondo ceruleo: questi esseri eterni sono una degna aggiunta alla già affascinante scuderia di creature di del Toro.

Forse l’impresa più incredibile che il film realizza è bilanciare temi esistenziali pesanti con la leggerezza della curiosità di un bambino. Ci sono momenti bui e pesanti qui: trascorriamo un po’ di tempo in un’accademia di addestramento fascista per ragazzi a un certo punto, e le prime scene del risveglio di Pinocchio richiamano alla mente Frankenstein che inavvertitamente semina il caos nel suo villaggio nei suoi primi momenti di vita (un’intenzionale parallelo da del Toro). Tuttavia, c’è anche bellezza e pathos in esso. Pinocchio è più di un film sulle avventure di un ragazzo di legno. È un film, per citare Sebastian, su “figli imperfetti e padri imperfetti”, la futilità e l’impotenza del fascismo e il potere trascendente dell’amore sopra ogni altra cosa. Mentre un film minore sarebbe stato schiacciato dal peso di questi temi, Pinocchio riesce a portarli tutti con relativa facilità. C’è fascino a palate (anche nei numeri musicali del film, che per fortuna sono deliziosi) e anima da vendere – una rarità che vale la pena assaporare.