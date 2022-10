Pierce Brosnan è contento che il suo costume da “Black Adam” abbia coperto quelle “caviglie irlandesi magre e aristocratiche”

Immagine tramite Warner Bros

Pierce Brosnan appare come il dottor Fate in Adamo Nero, ed è entrato in un po’ di dettagli sul processo che sta dietro a dare vita al personaggio.

A quanto pare, l’attore di James Bond è un po’ imbarazzato delle sue caviglie, lo benedica – ed era grato che la Warner Bros.’ Gli sforzi della CGI sono riusciti a seppellire quell’insicurezza nel prodotto finale che vediamo sullo schermo.

Brosnan ha dettagliato le complessità dietro il suo costume, notando che c’erano due versioni dell’elmo del Dr. Fate usate durante la produzione. Uno era un pezzo estremamente elaborato per l’attore da portare sotto il braccio nelle scene, e un altro da mettere in testa – da cui non poteva vedere fuori, come ha detto a Entertainment Weekly.

Poi c’era il suo completo a mocassino, in cui Brosnan si sentiva evidentemente un po’ sciocco, facendo menzione delle sue “caviglie irlandesi aristocratiche”.

Credito: New Line Cinema

Non possiamo fare a meno di provare sentimenti per Brosnan, ma questo dipinge l’uomo che un tempo interpretava la spia più pericolosa della Gran Bretagna sotto una luce completamente diversa. Non siamo sicuri se saremo in grado di sederci per un rewatch di Occhio d’oro senza avere in testa le parole “caviglie aristocratiche irlandesi”.

Ma come ha detto Christian Bale a Robert Pattinson quando ha assunto il ruolo di Batman, difficilmente ti sentiresti “super” se il tuo vestito ti dasse fastidio, come l’incapacità di fare pipì. Buono per lo studio per aver sistemato quelle caviglie in post-produzione, quindi.

Adamo Nero è uscito oggi nelle sale cinematografiche e ti consigliamo di andarlo a vedere il prima possibile se vuoi evitare che qualche grande momento venga rovinato per te, visto che alla DC non sembra importare molto di tenerti dentro il buio.