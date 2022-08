Per una serie di motivi, i fan dell’MCU rivelano i loro personaggi più odiati

Immagine: Marvel Studios

Ci sono un sacco di chiari preferiti dai fan nel Universo cinematografico Marvel. Personaggi come Capitan America, Luis, Spider-Man e Tony Stark. Ma chi amano odiare gli irriducibili?

È difficile credere che molti personaggi possano illecitare un’emozione così strana nella sua fascia demografica privilegiata, specialmente con il vecchio adagio dei fumetti di “ogni personaggio è il preferito di qualcuno”. Ma la casa di Reddit per la discussione Marvel sta ora indagando in profondità per scoprire chi odiano di più collettivamente in assoluto.