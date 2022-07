Per la recensione di Jojo, questo film di Netflix è una gemma nascosta

Questa recensione del film Netflix For Jojo non contiene spoiler.

Per Jojo (Paule ve Jojo), il nuovo film tedesco Netflix della regista Barbara Ott (I bambini corrono), è un caso di studio comportamentale spesso esilarante sul disturbo dell’attaccamento. Potrebbe anche avere il peggior caso di arresto dello sviluppo da quando Buster Bluth si è fatto pulire la mano da un sigillo che ha chiuso con la cerniera del vestito di Lucille. La sceneggiatura, di Stephanie Ren (Cleo), non ha mai paura di continuare a spingersi oltre i propri limiti. Tuttavia, i migliori amici possono superare qualsiasi cosa, giusto? Almeno, è così che finiscono la maggior parte dei film o dei programmi televisivi. Con la sceneggiatura di Ren, non importa quanto stravaganti possano essere i comportamenti di una persona, non c’è zucchero che ricopre la fragilità delle relazioni umane.

Hai Jojo (Nin Gummich) e Paula (Caro Cult), due amiche d’infanzia inseparabili da bambini. Spesso si gioca in spiaggia tutti i giorni, indipendentemente dal tempo. Oggi, questi due millennial sono un po’ in una carreggiata. O più come Jojo continua a cercare di arrampicarsi fuori solo per Paula per tirarla indietro per le caviglie e non lasciarla più andare. Hai presente quel vecchio adagio se ami qualcosa liberalo? Tuttavia, Paula lo soffoca finché non si arrende per sempre e non riesce a scappare. Pensa ad Annie Wilkes, ma invece di restrizioni e abusi fisici, accende il gas e manipola la sua migliore amica per rovinare la sua relazione.

L’ultimo fidanzato di Jojo non è un’avventura e Paula si sente minacciata. Come mai? Perché da quando sua madre si è suicidata, cosa che incolpa del matrimonio dei suoi genitori, Jojo è stata la sua coperta di sicurezza. All’inizio del film, quando Paula vede Jojo fare sesso con un ragazzo che ha portato a casa dal bar, li interrompe e il ragazzo se ne va. Quando Jojo e Paula incontrano Daniel (Steve Sowah) all’aeroporto, la chimica tra lui e Jojo è evidente. Cerca di impedire loro di camminare insieme verso la sicurezza e il cancello. Paula ha frequentato la facoltà di giurisprudenza per sei anni e non ha mai superato l’esame finale. Non ha lavoro. Ha bisogno di prendere in prestito denaro tutto il tempo. A peggiorare le cose, quando Jojo torna a Berlino, ha una notizia: è fidanzata.

Per Jojo è divertente e si basa sempre sull’essere umoristico, ma non si trasforma mai in una farsa. Il film ottiene questo risultato lasciando che Paula cada nella tana del coniglio dell’autodistruzione che è realistico e raro da ottenere in una commedia in cui ti ritroverai a guardare incredulo. Cult fa un ottimo lavoro mostrando tratti di personalità borderline senza alcuna esposizione non necessaria dalla sceneggiatura di Ren. Come abbiamo detto sopra, ha chiari problemi con i sentimenti di vuoto. Ha anche una storia di relazioni instabili ed è assolutamente terrorizzata di essere sola. Tutto questo è spiegato con un solo sguardo di paura e ansia travolgenti. Tuttavia, Cult può ancora destreggiarsi tra commedie ed essere estremamente divertente. In quale altro modo descriveresti Paula che fa amicizia con l’ex di Sam, Ellin (interpretata da Anne Zander)? La usa strategicamente per minare la fiducia della sua migliore amica nel suo nuovo fidanzato.

Tutto questo è spiegato dai problemi dell’infanzia di Paula con il suicidio di sua madre e dai problemi con suo padre (aveva abusato di sostanze e possibile soffrire di un altro disturbo di salute mentale), che sembra autentico mentre è ancora una commedia. Il finale può essere aperto all’interpretazione quando Paula può comunicare le sue emozioni. Tuttavia, questa è una commedia rabbrividente con note di malinconia e un finale che rispetta il suo pubblico. Jojo è una gemma nascosta e richiede di essere trasmessa in streaming.

