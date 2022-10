“Palme e linee elettriche” potrebbe rivelarsi un pubblico impegnativo per i film

Palme e linea elettricaS dello sceneggiatore e regista Jamie Dack è destinato a diventare un lungometraggio divisivo che affronta la realtà delle relazioni nella società contemporanea esplorando argomenti tabù. La storia si concentra su una connessione socialmente discutibile tra Lea (Lily McInerny) e Tom (Jonathan Tucker), un adolescente privo di una forte figura paterna e un adulto sulla trentina, che la manipola consapevolmente a scopo di lucro.

Esteso da un cortometraggio che Dack ha scritto e diretto in precedenza, questo sforzo indie a budget ridotto attira lentamente il pubblico attraverso l’osservazione indiretta. Seguendo Lea e sua madre Sandra (Gretchen Mol) mentre vivono semplicemente le loro vite, sullo sfondo della California suburbana, gli spettatori Lea escono con la sua migliore amica Amber (Quinn Frankel) e vari ragazzi all’interno del loro gruppo di amicizia, mentre frequentano il liceo.

Dopo quindici minuti di preambolo che consentono a Dack di stabilire la dinamica familiare fratturata e l’atteggiamento indifferente tramandato di madre in figlia, Lea incontra per la prima volta Tom (Tucker) fuori da una tavola calda locale. Dopo averla difesa da un proprietario irato dopo aver pagato dei soldi in seguito a un tentativo dell’ultimo minuto di evitare di pagare l’assegno, inizia a svilupparsi una connessione imbarazzante. Uno che si rivela fondamentale per il dramma che segue.

Da quel momento in poi è probabile che il pubblico si spenga in qualsiasi momento, poiché due persone separate da una generazione, armeggiano in uno scomodo corteggiamento intrecciato con intenzioni nefaste. Ci sono pochissimi film che trattano direttamente della toelettatura, il che significa che per fortuna i confronti sono molto scarsi sul campo. Tuttavia, se ci fosse qualcuno là fuori che desidera disperatamente guardarne alcuni, quello di Luc Besson Leon sarebbe uno mentre quello di Martin Scorsese Tassista potrebbe essere classificato come un altro.

In entrambi i casi, né Leon né Travis Bickle servono come confronti diretti dei personaggi, ma ci sono somiglianze definite da trarre dal modo in cui le loro relazioni sono definite. Sia con Matilda (Natalie Portman) che con Iris (Jodie Foster), rispettivamente, c’è una differenza di età intrinseca anche se le intenzioni dei loro compagni maschi non sono mai maligne.

Tuttavia, la società si è successivamente evoluta e ha illuminato alcune aree sgradevoli, quelle che Palme e linee elettriche affronta direttamente, il che significa che il ruolo di Tom comporta una moltitudine di sfide per qualsiasi attore che scelga di affrontarlo. Allo stesso modo, chiunque decida di affrontare Lea deve anche essere scolpito nel granito mentre sopporta alcuni eventi davvero scomodi che alcuni troveranno difficile guardare.

Per fortuna, entrambi Tucker (Mondo occidentale) e il talento non testato McInerny sono ammirevoli nei loro rispettivi ruoli pattinando una linea sottile tra una compagnia discutibile e un imbarazzante legame padre-figlia surrogato. Basandosi in parte sulle esperienze personali che Dack ha vissuto crescendo, Palme e linee elettriche parla anche di un’apatia intrinseca all’interno di una generazione priva di direzione, quella in cui le interazioni sociali sono virtuali, le relazioni temporanee e le aspettative contaminate da celebrità multimediali non realistiche. Gran parte del fascino che Tom rappresenta si forma attorno al concetto di fuga dalla sua situazione familiare, poiché Lea prima mente sulla loro relazione con gli amici mentre permette che si formi un attaccamento emotivo malsano.

Queste scene, che avrebbero potuto essere così facilmente rovinate da cliché, risultano invece come un’evoluzione attentamente gestita e ponderata di una situazione sgradevole. Palme e linee elettriche non va mai alla deriva verso qualcosa di sordido, ma si assicura invece di mantenere le cose a terra per il massimo impatto emotivo, il che significa che quando il lato premuroso di Tom diventa predatore, il pubblico è proprio nella stanza con Lea quando gli eventi diventano cattivi.

Durante gli atti stessi, il pubblico non ha altro che un silenzio assordante per intorpidire i propri sensi, mentre una Lea sconvolta lascia la stanza del motel in seguito. Le conseguenze vengono gestite con la stessa delicatezza con cui un adolescente vergognoso e saggio dal mondo corre a casa per nascondersi. Il fatto che lo sceneggiatore e regista Dack non senta mai il bisogno di sensazionalizzare qualcosa, ma invece lo riporta alle emozioni crude significa che questo non è un film che il pubblico rivisiterà volentieri rapidamente.

Presa alla sprovvista da un’intrusione fisica e psicologicamente fuori luogo, Lea trova conforto con Amber mentre la vita prosegue normalmente poco dopo. La conclusione evita di ricoprire di zucchero qualsiasi elemento di questo brutale dramma relazionale, non solo lasciando il pubblico con un punto di discussione bollente nei titoli di coda, ma offrendo anche un sonnellino di un finale pessimista che toglie ogni senso di ottimismo.