Orphan: Spiegazione del finale del primo omicidio – La vera storia di Barbora Skrlova e una storia di origine adatta per Esther

Screenshot del trailer ufficiale

Orphan: First Kill, attualmente in streaming su Paramount+ e nelle sale, prende la premessa di Bad Seed che abbiamo visto prima e aggiunge un altro livello di cattiveria. Il prequel ambientato due anni prima degli eventi del primo film ci ha mostrato di più sul retroscena di Esther, incluso il suo periodo in un ospedale per la salute mentale e con la sua prima famiglia. Sono passati dodici anni dall’ultima volta che abbiamo visto lo psicopatico infantile. Esther, interpretata così bene da Isabelle Fuhrman, che ora ha venticinque anni, riprende il suo ruolo con un’abile macchina da presa, una giovane controfigura e un trucco minimale.

In Orphan, Esther, una bambina apparentemente dolce, viene adottata dalla Kate di Vera Farmiga e dalla sua famiglia dopo la tragica morte della sua prima famiglia. Il finale scioccante dell’originale è che Esther era un’adulta con iperpituitarismo. La condizione ha fatto sì che il suo corpo rimanesse giovane nonostante la sua età. Sebbene questa sia una condizione reale, raramente si manifesta in questo modo esatto. Di solito, le persone con esso soffrono di altri sintomi, comprese condizioni che alterano l’aspetto che non renderebbero possibile ciò che Esther riesce a fare. L’obiettivo finale di Esther era sedurre il padre adottivo, John (Peter Sarsgaard), e uccidere il resto della famiglia. Certo, riesce in tutto tranne che nella parte della seduzione.

Incontriamo per la prima volta Esther, o Leena, che è il suo vero nome, in un ospedale dove è stata rinchiusa per la protezione della società. È un pericolo per il mondo esterno e il suo dottore sa che è una brillante manipolatrice e selvaggiamente violenta. Dopo essere inevitabilmente scappata, individua un bambino scomparso che corrisponde più o meno alla sua descrizione e alla sua presunta età. La ragazza, Esther Albright, è stata dichiarata scomparsa quattro anni fa dai suoi genitori e non è mai stata ritrovata. Quindi si siede su un’altalena del parco e aspetta che un poliziotto la trovi. Gli dice che è la bambina scomparsa e inventa una storia sull’essere stata portata in Russia, che spiega (una specie di) il suo accento. Gli Albright sembrano entusiasti di vederla, ma sua madre Tricia (Julia Stiles) e il fratello Gunnar (Matthew Finlan di Brazen e The Terror) sono meno entusiasti.

La vera storia che ha ispirato entrambi i film

Sia Orphan che Orphan: First Kill è stato ispirato dall’incredibile storia vera di Barbora Skrlova. La trentatreenne ceca viveva da scolaretta di tredici anni in Norvegia. Viveva sotto il nome di Adam e aveva ingannato la polizia, gli insegnanti e gli amici per quattro mesi prima di fuggire dall’orfanotrofio in cui viveva e avviare una ricerca a livello nazionale di Adam. Barbora fu infine catturato e deportato in Cecoslovacchia.

Era ricercata come testimone di abusi sui minori derivanti da un altro stratagemma. Ha posato come una ragazza di tredici anni di nome Anika, che è stata adottata da Klara Mauerova e accudita da Klara e sua sorella Katerina. Le due donne sono state sospettate di aver abusato dei due figli biologici di Klara quando la telecamera del baby monitor di un vicino ha rilevato un segnale dalla casa di Mauerova. Il vicino ha visto due ragazzini in gabbia, nudi, torturati e malnutriti. Skrlova fingendosi Anika, era ricercata come testimone di quei crimini.

Ha detto alla polizia che le sorelle hanno abusato dei ragazzi e che non ha avuto il potere di salvarli. Questo non era vero, tuttavia. La Skrlova, altamente manipolatrice, aveva usato la malattia mentale della sorella contro di loro e tesseva una rete di culto e paranoia religiosa. Skrlova ha anche incaricato i ragazzi di essere puniti per le cose che ha fatto. Quando la vera storia iniziò finalmente a essere rivelata, andò con i membri di una setta chiamata Movimento del Graal in Danimarca e si ritrovò più tardi in Norvegia, dove finse di essere Adam.

Non è stata condannata per furto di identità, ma è stata condannata per il suo ruolo negli abusi del ragazzo. Skrlova e Katerina hanno indotto Klara a pensare che Skrlova fosse una bambina malata che necessitava di cure mediche bizzarre. Questi primi inganni erano strani ma non grotteschi come accadde in seguito. Skrlova, ritenuta figlia e sorella dei leader del culto del Movimento del Graal, convinse Klara ad abusare dei suoi figli. L’abuso è grafico e orrendo e include cose come il cannibalismo, tutto per il bene di una religione inventata.

Il finale di Orphan: First Kill

Esther non è brava con le sue imbrogli come pensava, e piccoli dettagli la sbagliano. Inoltre, sua madre e suo fratello la guardano costantemente con sospetto. Quando un detective (Hiro Kanagawa) prende le prove del DNA dagli Albright, Esther lo segue a casa e lo pugnala. Tricia la coglie sul fatto. Con una mossa a sorpresa, Tricia spara al detective e poi dice a Esther che sa che tutto è una bugia. Esther si è accidentalmente imbattuto in una famiglia piena di persone malvagie quanto lei. Gunnar ha ucciso sua sorella quattro anni fa quando i due fratelli stavano litigando. Non sappiamo se sia stato un incidente o uno scopo, ma Tricia non era disposta a correre rischi con il figlio rimasto. Tuttavia, Gunnar ha alcuni problemi di affluenza e sembra autorizzato, egoista e crudele.

Tricia ha aiutato Gunnar a coprire il corpo e ha denunciato la scomparsa della figlia anni fa. Lei e Gunnar avevano mentito al riguardo da allora. Suo marito Allen (Rossif Sutherland) è stato devastato dalla scomparsa di sua figlia e non sapeva nulla della sua morte. È entusiasta di riavere suo figlio e sceglie di trascurare indizi riguardanti i suoi nuovi talenti, la perdita di memoria e lo strano accento.

Tricia fa un patto con Esther che continuerà a recitare la parte per preservare l’immagine della famiglia e proteggere Allen. Il piano funziona bene per un po’, ma Esther vuole Allen per se stessa e si stanca rapidamente di interpretare un ruolo. Allen ed Esther/Leena legano sull’arte e, come è suo modo, lei si innamora di lui. Tricia non è la vittima di nessuno e non lascerà il posto a Esther per prendere suo marito. Il trio viene bloccato in una battaglia. Esther cerca di spingere Gunnar e Tricia davanti a un treno ma non ci riesce. Se ne va con l’auto di Tricia, ma un agente di polizia locale la cattura e la riporta a casa. Tricia quindi cerca senza successo di avvelenare Esther. Quando ciò non funziona, Tricia ordina a Gunnar di ucciderla e viene versato molto sangue.

La casa prende fuoco e Gunnar viene pugnalato a morte con la sua sciabola da scherma. Esther sale sul tetto con Tricia all’inseguimento, ed entrambe le donne si ritrovano a penzolare dalla grondaia. Allen torna a casa e offre una mano a entrambi. Tricia cerca di metterlo in guardia su Esther, ma lui non capisce fino a troppo tardi. Tricia cade alla sua morte e Allen afferra la faccia di Esther. La sua presa rimuove i suoi denti finti e si rende conto di ciò che Tricia aveva cercato di dirgli. Esther lo spinge giù dal tetto fino alla morte, lasciandola in salvo. Orphan: First Kill finisce come l’originale iniziava, con Esther orfana e pronta per essere adottata da Kate e John. Le suore non sanno nulla del vero passato di Leena o di cosa sia realmente accaduto agli Albright. Leena è diventata completamente Esther.

Orphan è un piacere colpevole che ha avuto una grande svolta che nessuno ha visto arrivare. La rivelazione è stata fatta bene ed è stata così scioccante che non hai potuto fare a meno di essere sorpreso. Dodici anni dopo, non ci sono grandi colpi di scena da svelare, ma Orphan: First Kill è altrettanto divertente perché non ci saremmo mai aspettati di vedere Esther affrontare qualcuno altrettanto diabolico. Tricia è l’incubo di un genitore la cui intera filippica sui privilegi dei bianchi alla fine del film sembra essere stata strappata da un perverso raduno MAGA. È il peggior tipo di genitore e invece di ottenere un aiuto professionale dal figlio sopravvissuto, ha continuato a coccolarlo.

Gunnar è un molestatore, uno stupratore o Patrick Bateman in divenire, e a lei non importa. Mentre l’originale era tutto incentrato su Esther, questo prequel inteso come la sua storia di origine parla in realtà degli Albright. Sembra poetico in qualche modo che Esther abbia rubato la loro identità. La loro ricchezza e il loro potere non li proteggevano da lei più di quanto i pellegrini sulla Mayflower Tricia con cui si identifica orgogliosamente erano protetti dalle malattie e dalla fame. Anche se so che Esther è un’assassina e Allen era solo una drogata in lutto. Devo ammettere di aver riso quando Gunnar e Tricia hanno avuto il loro. Il karma è una puttana.

Orphan: First Kill è ora disponibile per lo streaming su Paramount+ o nei cinema.

