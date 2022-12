Olivia Colman si apre sul suo senso di colpa per essersi unita all’MCU mentre i fan cospirano per tenere Tom Holland e Zendaya separati

Ritagliati il ​​tuo posto nel meraviglia l’universo è in genere un sogno che diventa realtà per gli attori, e mentre una star della Fase Cinque in arrivo è stata felicissima di ottenere il concerto, hanno ammesso che il loro ruolo li ha anche lasciati chiedendosi se, sai, avrebbero tradito il cinema. Altrove oggi, dal cuore di pietra Uomo Ragno i fan valutano la vita amorosa di Peter Parker e una brillante serie di supereroi che ha un disperato bisogno di maggiore attenzione intrattiene l’idea di entrare nell’MCU.

Olivia Colman ammette di essersi sentita “infedele” all’industria cinematografica indipendente quando si è unita al lato dei supereroi

Foto di Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Sappiamo tutti che i Marvel Studios sono considerati il ​​​​nemico numero uno del cinema in alcuni ambienti, come Martin Scorsese e Quentin Tarantino, e sembra che anche coloro che si sono effettivamente uniti all’MCU non possano cancellarsi completamente dalla sensazione di aver fatto un passo verso il Lato Oscuro. La vincitrice dell’Oscar Olivia Colman è pronta per apparire nel 2023 Invasione segretama ora ha ammesso di avere un minimo di senso di colpa per essere salita a bordo della serie Disney Plus, nonostante si definisse una “fan della Marvel”.

I Green Goblin della vita reale cospirano per tenere separati Peter Parker e MJ L’uomo ragno 4

Immagine tramite Sony/Marvel Studios

Se non hai pianto sulla scena in… Non c’è modo di tornare a casa quando Peter va a trovare MJ e lei non si ricorda di lui allora potresti essere fatto di sabbia. Dopodiché, naturalmente speriamo tutti che la coppia torni insieme L’uomo ragno 4. Bene, non tutti, a quanto pare, poiché un thread di Reddit – che potrebbe essere stato avviato o meno da Norman Osborn – sostiene che potrebbe far bene a entrambi i personaggi rimanere single per un po’. Ma la Marvel manterrebbe davvero la sua coppia “It” nella vita reale Tom Holland e Zendaya separati? Non possiamo vederlo in qualche modo.

Cerchi il nuovo Professor X perfetto? La risposta sta nella Fase Uno dell’MCU…

Immagine tramite Marvel Comics

Patrick Stewart si è già presentato come il Professor X di Earth-838 in Dottor Strange 2, ma la Terra-616 ha ancora bisogno del suo Charles Xavier. E la scelta perfetta potrebbe essere davanti a noi. I fan si sono mobilitati dietro l’idea che Stanley Tucci interpreti il ​​mentore degli X-Men, anche se in precedenza aveva interpretato il creatore di Capitan America, il Dr. Erskine, in Il primo vendicatore. Tuttavia, non sarebbe la prima persona a svolgere il doppio compito nel franchise, quindi l’opzione è ancora lì. A te, Kevin Feige…

Una legione di amanti degli X-Men vuole che lo spettacolo di fumetti più criminalmente sottovalutato ritorni

Immagine tramite FX

In una nota simile, ultimamente anche la gente sta mostrando un po ‘di amore per il figlio del Professor X, poiché il singolo spettacolo di fumetti più criminalmente non celebrato di sempre sta finalmente raggiungendo l’attenzione dei fan dell’MCU. Nel caso tu non ne fossi a conoscenza, Legione vede Dan Stevens nei panni di David Haller, il figlio perduto di Xavier che possiede alcune abilità psichiche fuori dal comune. È così bello che i Redditor si chiedano se esiste un modo per inserirlo retroattivamente nell’MCU per consentire a Stevens di riprendere il suo ruolo nella saga del multiverso. Possiamo solo sognare.

Torna qui domenica, scuse di Xavier, per ulteriori notizie sulla Marvel.