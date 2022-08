OG Star ammette che avrebbero voluto essere invitati a tornare per “Hocus Pocus 2”

Foto di Matt Kennedy. © 2022 Disney Enterprises, Inc. Tutti i diritti riservati.

I fan della vecchia scuola Disney non vedono l’ora che la stagione spettrale arrivi qui quest’anno mentre Disney Plus sta servendo Hocus Pocus 2, il tanto atteso sequel del classico fiocco di Halloween. Ancora meglio, Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy sono tornate nei panni delle sorelle Sanderson per causare più scompiglio ai bambini di Salem. Ma non tutti quelli del film del 1993 stanno tornando HP2però.

Ciò include Omri Katz, alias Max Dennison, la vergine originale che ha acceso la Black Flame Candle. All’inizio di questa settimana, la regista Anne Fletcher ha confermato che né a Katz né a Vinessa Shaw, che interpretava Alison, è stato offerto un ruolo nel seguito, anche se Thora Birch (Dani Dennison) è stata invitata a riprendere il suo ruolo ma ha dovuto rifiutare a causa di conflitti di programmazione. .

Entertainment Weekly da allora ha contattato Katz per chiedere i suoi pensieri sull’essere stato escluso dalla festa di reunion. L’attore ha risposto, tramite il suo rappresentante, ammettendo che gli sarebbe piaciuto essere tornato, anche se non nutre rancore nei confronti delle persone coinvolte e incoraggia i fan fedeli a dare un’occhiata. Come ha detto:

“La gente ha chiesto e sfortunatamente non ci sono. Mi sarebbe piaciuto essere coinvolto. Mi dispiace per la base di fan originale che dice che non lo siamo perché sono sicuro che volevano vederci riprendere i nostri ruoli. Penso che andrà bene per tutti coloro che hanno amato l’originale! Spero che i fan lo andranno a vedere. So che lo farò.”

Questa volta, tre ragazze adolescenti – Whitney Peak, Lilia Buckingham e Belissa Escobedo – saranno quelle che resusciteranno accidentalmente i Sanderson la notte di Halloween. Inoltre, possiamo aspettarci un tuffo profondo nelle origini del trio che rivelerà in primo luogo come sono diventati streghe. Inoltre, sarà presente un’altra star di OG: Doug Jones è tornato nei panni del buon zombi Billy Butcherson.

Hocus Pocus 2 farà un incantesimo sul pubblico il 30 settembre.