Non tutti hanno il carisma di Dwayne Johnson, dato che il co-protagonista di “Black Adam” Noah Centineo ha fallito l’intervista alla Premiere

Questo è perdonabile, certo, ma anche Rorscach non è affatto un bravo ragazzo o qualcuno che dovrebbe entrare a far parte della Justice Society. Afferma dicendo che gli piacerebbe vedere la Justice Society affrontare la Justice League, che è essenzialmente la stessa cosa. La prossima domanda: chi sarebbe un degno avversario del suo personaggio? Dopo una lunga pausa, dice semplicemente: “Nessuno”.

La domanda successiva avrebbe dovuto essere un softball, con lui semplicemente chiesto la differenza tra Atom Smasher e Ant-Man. Dati i loro poteri e il fatto che molte persone non conoscono la differenza tra DC e Marvel, sembra facile.

La risposta di Centineo? “Forza fratello, non è nemmeno una domanda. Nemmeno una domanda”. Ah sì, una risposta brillante che dovrebbe aiutare il pubblico di massa a distinguere tra i due personaggi.

I fan non sono comprensibilmente entusiasti delle sue risposte e si chiedono se sappia anche dove si trova. Per quanto riguarda l’entusiasmo dei fan irriducibili per la tua interpretazione, è fallito miseramente. Il personaggio probabilmente non ha molto da recitare a lungo termine, ma come attore, puoi anche provare a vendere chi stai interpretando.

Questo ragazzo sa anche dove si trova? Gesù. – Nessun grosso problema (@HalloSpaceboy2) 12 ottobre 2022