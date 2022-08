Nome in codice: recensione dell’imperatore – titolo pessimo, script intelligente

Riepilogo

Dimentica il titolo schifoso, Nome in codice: Imperatore è un thriller di spionaggio dal ritmo perfetto e intelligente.

Una scena nel mezzo di Nome in codice: Imperatore esemplifica il personaggio principale. Ha appena salvato il culo di un giudice che esce con un ragazzo minorenne nella sua stanza d’albergo mentre sniffava coca dal pavimento del bagno, per quanto ne sappiamo. Il giudice sa che è stato lui. Il ragazzo che lo ha salvato dalle forze di polizia di Panama sa che è stato lui. Tuttavia, mentre lo sta portando via con la sua auto a noleggio all’aeroporto, il giudice inizia a lanciarsi in un attacco sibilante per salvare la faccia. Accusa il nostro uomo di averlo incastrato. Aggiunge che quando tornerà a casa, aprirà un’indagine. Per aggiungere a questo, se c’entra qualcosa, e intendo qualcosa, dice il vecchio, lo stenderà ad asciugare.

Questo è quando Juan (Luis Tozar) ferma l’auto facendo una brusca svolta e facendo fermare il suo veicolo stridendo. Afferra una serie di foto e se le tiene a circa un pollice dalla faccia, come Tony D’Amato Ogni domenica. Juan lo chiama per le sue cazzate. Gli dice che il quindicenne ha avuto un attacco. Inoltre, il giudice non voleva che lo trovassero nella sua stanza, così lo gettò dal balcone. Ora, come potrebbe l’Agenzia impostarlo?

Devi amare un personaggio come questo. È il tuo tosto John McClane. Un’anima alterata sempre con uno sguardo di determinazione. Juan va in giro con un’eterna ombra sale e pepe alle cinque, una testa rasata con una grande pista di atterraggio per l’attaccatura dei capelli sfuggente su quella cupola che chiama testa. Sembra anche, soprattutto dall’ultimo fotogramma, il secondo arrivo di Abe Vigoda. Tranne che compensa andando in giro con una bella giacca di pelle e una Glock infilata nella parte posteriore della cintura. Il tipo di ragazzo di cui una donna può convincersi a innamorarsi. Come mai? Beh, per esempio, è forte, stoico, e ha il pollice nel suo arsenale per schiacciarti la trachea. Numero due, non possono assomigliare tutti a Jude Law.

Juan gestisce un’agenzia per gli affari sociali che gestisce attività illegali per aiutare a difendere gli amici di influenti prestanome del governo. Il suo pane e burro è ciò di cui parlava quel giudice. Gestisce il control play di Robes come il palmo della sua mano. Imposta il tuo obiettivo in una situazione delicata, fallo pensare che li hai salvati e quindi puoi controllare ogni loro mossa. Il suo capo ha preparato la sua prossima commedia. Vuole che trovi tutto ciò che può su un politico locale di nome Angel (Denis Gomez).

Il problema per Juan è che non riesce a trovare nulla. Certo, un po’ mite di tanto in tanto, ma ama sua moglie e la sua famiglia, e oltre a un falso account sui social media, è dritto come una freccia. C’è un altro punto della trama in cui cerca l’aiuto di Wendy (Alexandra Masangkay), una cameriera di una coppia tedesca che potrebbe essere dei terroristi. Lei lo aiuta inconsapevolmente. L’agente usa persino una giovane donna, un’ex risorsa di nome Marta (Georgina Amoros), che mette in piedi Angel. E il suo team di agenti altamente qualificati seguirà e registrerà ogni mossa. Quindi aspettano il momento più opportuno per utilizzare le prove.

Regia di Jorge Coira (Hierro) e scritto da Jorge Guerricaechevarria (Gli omicidi di Oxford), Nome in codice: Imperatore è un thriller solido. La sceneggiatura è piena di intrighi, perfettamente ritmata e un film di spionaggio intelligente che mantiene l’attenzione degli spettatori senza ricorrere a infinite scene d’azione o esplosioni. Dalla sequenza di apertura sapientemente realizzata alla conclusione toccante e sorprendente, non c’è una nota falsa perché la trama è ben composta e stoicamente messa insieme. Gran parte del merito va a Juan di Tosar. È un interprete con il quale lo spettatore si identifica e può muovere la storia con un solo sguardo.

Molti punti della trama vengono destreggiati qui ed è sorprendente quanto sia sottovalutato il risultato. Certo, questo avrebbe potuto avere un guadagno maggiore rispetto a tali film polizieschi stranieri. Tuttavia, Nome in codice: Imperatore non è la tentacolare saga del crimine come a Suburra. Ma il film di Coira ha una trama combinata di un fantastico thriller politico e le sfumature blu di un finale agrodolce. Non lasciarti ingannare dal titolo schifoso. Questo è un film che vale la pena guardare.

