Nick Kroll: Recensione di Little Big Boy

Nick Kroll: Little Big Boy è uno speciale in piedi volgare ma divertente che non sarà per tutti ma lo era per me.

Lo speciale comico Netflix Nick Kroll: Little Big Boy uscirà su Netflix il 27 settembre 2022.

Siamo tornati con un’altra recensione speciale di cabaret e questa volta stiamo guardando qualcuno che fa il suo debutto speciale su Netflix. Nick Kroll: Little Big Boy è il primo speciale di Kroll sul gigante dello streaming. Vale la pena dare un’occhiata? Immergiamoci.

Una delle cose che mi aspettavo da questo speciale era che Kroll fosse volgare e persino un po’ volgare. Quindi non sono rimasto sorpreso che abbia dato il via allo speciale con una battuta sul fatto che si fosse cagato i pantaloni quando era un bambino. Ha seguito questa battuta con una storia sul suo primo amore, a 32 anni, che è stata anche la prima volta che qualcuno gli ha spezzato il cuore contemporaneamente perché Kroll ha detto che era un po’ ritardato nella vita.

Kroll è un comico del linguaggio del corpo e delle espressioni facciali, che credo non sia una cosa facile da essere. Devi essere in grado di avere le espressioni facciali o i movimenti del corpo per amplificare le tue battute già potenzialmente divertenti, ed è un diavolo di multi-task. Ma, non con mia sorpresa, Kroll lo ha perfezionato in ogni battuta. Perché è divertente, a volte, quando hai una battuta possibilmente accettabile, può trasformarsi in una battuta migliore con l’espressione o il linguaggio del corpo perfetti.

Nel trailer dello speciale, abbiamo visto Kroll affrontare le mamme e quanto sono difficili. L’intero pezzo è la mia parte preferita dell’intero speciale. È esilarante quanto abbia inchiodato questo in testa su come le mamme debbano impegnarsi di più per non essere così disponibili per i loro figli. Quando guardi questo e ascolti tutto questo, ti prometto che finirà per essere riconoscibile a così tanti livelli.

Nel complesso, dalle battute sulle scoregge alle storie di diarrea, la commedia di Kroll non sarà per tutti perché non tutti apprezzeranno l’umorismo “sgarbato” che porta in tavola. Tuttavia, se questa è la tua tazza di tè, adorerai ciò che Kroll porta in tavola. Mentre ogni scherzo non atterra, Nick Kroll: Little Big Boy ti fa ridere per la maggior parte del tempo. Spero che avremo un secondo round con il duo di Kroll e Netflix.

Cosa ne pensi dello speciale comico Netflix Nick Kroll: Little Big Boy? Commenta qui sotto.

Puoi guardare questo stand-up con un abbonamento a Netflix.

