Never Stop Dreaming: The Life and Legacy of Shimon Peres recensione

Never Stop Dreaming: The Life and Legacy of Shimon Peres è come una lezione di prova per un corso universitario.

Il film documentario Netflix Never Stop Dreaming: The Life and Legacy of Shimon Peres è stato rilasciato sul servizio di streaming il 13 luglio 2022.

Netflix ha pubblicato Never Stop Dreaming: The Life and Legacy of Shimon Peres, un film documentario che racconta la vita, il lavoro e l’eredità dell’ex primo ministro e presidente israeliano Shimon Peres.

Il documentario si apre con un montaggio di clip di interviste prima di fare il suo passo con il suo primo capitolo. Dopo l’intertitolo, i primi minuti ricordano una fiaba idilliaca; immagini di dolci colline e lussureggiante campagna bielorussa con il suono di musica quasi orchestrale in sottofondo. È come una storia che sta per presentare il suo protagonista, eroe popolare, che sembrerebbe molto appropriato dato l’uomo presentato nel film.

Never Stop Dreaming: The Life and Legacy of Shimon Peres esplora i due elementi che rendono l’uomo stesso: la sua vita e ciò che gli sarebbe sopravvissuto. Con la sua vita, il suo lavoro viene successivamente coperto, poiché questa è stata una parte così importante di ciò che ha reso Peres l’uomo che il mondo conosceva. Il documentario fa di tutto per far luce sull’individuo e sulle sue motivazioni, e mentre sembrerebbe che non si possa mettere in discussione il fatto che Peres abbia fatto molto di ciò che ha fatto con grande convinzione perché ci credeva così fortemente, non posso aiutare ma sentire una visione leggermente più equilibrata sarebbe stata una bella cosa da incorporare. Il film tocca l’opposizione che ha dovuto affrontare nel corso della sua carriera e anche il modo in cui l’ha affrontata, ma non abbiamo mai notizie di nessuno degli individui che hanno costituito quell’opposizione. Se la sua devozione alla causa della creazione di un Israele per il futuro fosse stata così grande come è stato descritto qui, sarebbe stato molto interessante vedere cosa pensassero di lui gli oppositori politici di Peres, poiché nonostante fosse i suoi oppositori, non sembrava mai trattare loro come suoi nemici.

Il film non si muove a grandi ritmi. Considerando la lunghezza del documentario, e anche la vita condotta dal soggetto, il film presenta una selezione relativamente piccola di interviste che non offrono una vasta gamma di prospettive. Sono anche costruiti attorno a una narrazione sostenuta da filmati e foto d’archivio, con le interviste stesse più come un filo per intrecciarle insieme, piuttosto che risorse visive che migliorano la storia raccontata dai suoi narratori. Sebbene sia chiaro che il documentario è inteso come una celebrazione educativa di Peres, non sono sicuro di quanti sforzi siano stati fatti per grattare davvero sotto la superficie di ciò che è essenzialmente già là fuori se guardi abbastanza attentamente.

Tutto sommato, Never Stop Dreaming: The Life and Legacy of Shimon Peres sembra essere una buona seppur breve introduzione a Peres e al lavoro che ha fatto per Israele. Tuttavia, non si può negare che, proprio come la storia di qualsiasi paese, il passato di Israele, più tutte le persone che hanno giocato un ruolo chiave in esso, è un argomento vasto e, in quanto tale, dubito fortemente che questo documentario sia altrettanto in- profondità come qualcosa di simile potrebbe essere. Ci sono momenti in cui sembra un po’ troppo romantico, e metto in dubbio i contributi di così tanti leader occidentali che non sembrano essere stati molto equilibrati, ma se lo tratti come un assaggio, probabilmente è non male nel complesso.

