Netflix ancora attivamente alla ricerca di un franchising di livello “Star Wars” o “Harry Potter”.

Netflix ha soldi da bruciare, come dimostrano gli oltre 200 milioni di dollari incanalati nell’imminente epopea di spionaggio dei fratelli Russo L’uomo grigioche è pronto a diventare l’ultimo blockbuster originale a dividere l’opinione tra critici e fan a metà, almeno in base alla sua attuale traiettoria.

Mentre la saga di spionaggio giramondo potrebbe davvero lanciare un franchise multi-film che si trasforma in prequel, sequel e programmi TV, che è anche il piano con il sostegno di Russo Estrazione, l’azienda ha in mente cose più grandi. Non è un segreto che Netflix non abbia una proprietà tendone di alto livello sul lato cinematografico, simile a come Cose più strane opera nel panorama episodico.

È una ricerca che va avanti da un po’ e in un’intervista con Reuters, il vicepresidente Matthew Thunell ha confermato che non si fermerà fino a quando non emergerà qualcosa di monolitico dall’incessante fermento di contenuti della piattaforma.

“Vogliamo avere la nostra versione di Guerre stellari o la nostra versione di Harry Potter, e stiamo lavorando molto duramente per costruirlo. Ma quelli non si costruiscono dall’oggi al domani. In uno studio tradizionale, ci sono questi grandi muri tra il team di lungometraggi e il team di animazione e il team di serie. Poiché Netflix è un’organizzazione molto giovane, quei muri non hanno mai avuto il tempo di essere costruiti”.

In tutta onestà, non c’è niente che salti fuori come uno dei principali candidati Netflix a diventare un marchio di livello A che abbraccia generazioni e coltiva una rumorosa base di fan in tutto il mondo da ogni fascia demografica. Come ha detto Thunell, però, queste cose non accadono rapidamente, anche se i suoi due benchmark erano sensazioni cinematografiche praticamente dall’oggi al domani.