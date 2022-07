Nessuna recensione: suspense, viscerale e divisiva

Questa recensione di No è ​​senza spoiler.

Qualunque cosa tu pensi del nuovo thriller horror di Jordan Peele, No, non ci sono dubbi sulla voce fresca e distinta che ha portato a Hollywood. Peele è entrato in scena con Uscire, il grande film horror americano del 21° secolo. Lo ha seguito con l’allegoria dell’orrore ipnotico Noi, che ha una performance di Lupita Nyong’o di cui si parlerà per decenni a venire (oltre alla sua scioccante omissione per una nomination all’Oscar). Il suo terzo film è il film più mainstream, ad alto budget e in studio che abbia realizzato finora, anche se alcuni punti della trama non si collegano del tutto.

Qui, seguiamo due trame che alla fine iniziano a convergere, ma non nel modo in cui penseresti. La trama principale segue il proprietario e gestore di un desolato ranch della California, Otis Haywood Sr (David Keith), insieme a suo figlio, OJ Haywood (Daniel Kaluuya), che lo aiuta a gestirlo. In una bella giornata, con alcune nuvole che sembravano incrinare il cielo, minuscoli oggetti di metallo iniziarono a scendere dall’alto. Uno di loro colpisce il padre di OJ, uccidendolo di fatto. Ciò spinge sua sorella, Emerald o “Em” (Keke Palmer), a dare una mano nell’azienda di famiglia, che ha uno stabilimento che addestra e vende cavalli per il cinema e la televisione. Il loro gancio? Un’eredità come la loro pretesa di fama è che il loro trisnonno cavalcava lo stallone nel famoso Il cavallo in movimento film.

Em la tiene tra le nuvole, desiderosa di sfondare nell’industria più significativa della la laland. Accompagna suo fratello ad alcuni provini di Hollywood. Incontrano anche Ricky “Jupe” Park (interpretato da di Minari Steven Yeun, dotato di un monologo killer su Chris Kattan — fidati di me). OJ ha sviluppato un rapporto d’affari con lui. È un ex bambino protagonista della famigerata sitcom La casa di Gordi, uno spettacolo con uno scimpanzé che interpretava il personaggio titolare che, per comportamento normale, attacca e uccide i membri del cast, la troupe del palcoscenico e alcuni filmati di fronte a un pubblico in studio. Ora dirige Jupiter’s Claim, uno spettacolo western d’altri tempi con la sua famiglia. Ha in programma di comprare un cavallo dal ranch di Haywood per il suo prossimo atto.

La sceneggiatura di Peele è un film horror vecchio stile che crea più suspense di quanto non produca spaventosi salti, ma è una buona cosa. Il mistero si costruisce lentamente. Ad ogni scena che passa, i cavalli dell’Haywood Ranch iniziano a essere spaventati da misteriosi avvenimenti intorno alla terra desolata. Assumono Angel (Brandon Perea), un ragazzo di Fry’s Electric (non avevo idea che fossero ancora in circolazione), per installare telecamere e un sistema di backup. Come mai? Per registrare tutto ciò che accade di notte, causando la dispersione dei loro animali e lo spegnimento di tutti i dispositivi elettrici. Questa è una sceneggiatura intelligente che ha abbastanza fiducia nel suo pubblico per sapere che la pazienza è una virtù. Peele rimuove lentamente uno strato dopo l’altro che rivela ciò che sta accadendo nella storia.

La sua sceneggiatura è anche intrisa di simbolismo. I film horror parlano di ansia. Immagina di vivere in un mondo, per esempio, in cui le autorità potrebbero spararti senza provocazione a causa del colore della tua pelle? Qui, una sottotrama è mentre molti personaggi guardano verso il cielo, i personaggi neri imparano a tenere la testa bassa. Come mai? Perché se alzano lo sguardo, potrebbero essere uccisi. Questo è simile a generazioni di afroamericani a cui è stato insegnato a tenere la testa bassa per sopravvivere. Questo persiste transgenerazionalmente ed è pervasivo.

Noterai anche l’uso del bianco No che incombe sui personaggi principali, a simboleggiare l’oppressione. E più tardi, quando appare un personaggio, non conosciamo la sua etnia, ha un elmo che riflette tutto ciò che lo circonda. Quindi, quando guardano in alto, ciò che accade dopo può essere interpretato in diversi modi. Uno può essere una dose di cultura dell’annullamento. L’altro è che qualcuno sta assaporando la propria medicina. Il discorso dell’antenato che ha cavalcato il primo cavallo nel film può essere collegato a un lungo elenco di uomini e donne di colore che non ottengono mai il merito del loro posto nella storia. Come noterai, Em sta lavorando instancabilmente per catturare l’immagine di qualunque cosa stia succedendo tra le nuvole del mare sopra quella gola della California.

Tuttavia, quando si arriva al punto, No è solo un’ottima esperienza di film horror. Questa è un’esperienza piena di suspense che a volte può essere davvero terrificante. C’è una scena che ti darà incubi claustrofobici per anni. E mentre il punto più divisivo della trama del film, una scena sul controllo, rivisita Gordy dopo essere andato su tutte le furie omicida, non sembra collegarsi – anche se si potrebbe obiettare qualunque cosa stesse succedendo ai cavalli dell’Haywood Ranch quel giorno sul set – al film trama complessiva. Non puoi discutere di quanto questo diventi unico. Semplicemente non è mai stato fatto prima e ha il potere di essere interpretato in molteplici modi.

Suspense, viscerale e persino divertente, pur portando un potere ed eloquenza non comuni per il genere, No potrebbe non essere il miglior film di Peele, ma non deve esserlo.