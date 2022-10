Nemici e sconosciuti sono finalmente smascherati

Immagine tramite Prime Video

Attenzione: il seguente articolo contiene spoiler per Gli anelli del potere finale della prima stagione, “legato”

Questo è tutto, gente. La prima stagione di Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere è ufficialmente finita.

L’ultimo episodio della stagione di debutto dello show è andato in onda questa mattina presto, rifinendo una storia di due anni e più di 700 milioni di dollari in lavorazione. Una serie di domande generali sono rimaste senza risposta, ma il finale ha fornito la chiusura di molte delle trame della prima stagione. Finalmente sappiamo chi è Sauron, dopo una stagione di inganni e false flag, e l’episodio finale ha posto le basi per quella che sarà sicuramente una seconda stagione emozionante.

In tutto questo, un personaggio regna sovrano come MVP della serie. Galadriel ed Elrond stanno tutti bene, ma è Durin che i fan stanno festeggiando in gran parte sulla scia dell’episodio finale. L’uomo dietro il fedele nano, Owain Arthur, ha recentemente approfondito le sue relazioni con altri membri del cast e ha sciolto rapidamente i cuori dei fan. Il suo chiaro amore per i membri del cast Robert Aramayo e Sophia Nomvete lo ha elevato a vincitore in carica dello show, sia sullo schermo che fuori.

Abbiamo molto da affrontare dopo l’epica botta di un finale, quindi arriviamo a questo senza ulteriori indugi.

Spoiler a seguire.

Il male è smascherato; inginocchiati davanti al tuo signore e salvatore

Abbiamo sempre saputo che sarebbe stata solo questione di tempo prima che Sauron si rivelasse e lasciasse il caos dietro di sé. È successo durante il finale di stagione della scorsa notte, con Galadriel che ha finalmente messo insieme due più due e ha affrontato Halbrand sulle sue bugie. Il grande cattivo titolare si arrese facilmente alla principessa elfica, esponendo la sua vera identità e le sue vere intenzioni con la speranza di trasformare il suo cuore.

Charlie Wickers continuerà ad apparire nelle stagioni future come il volto di Sauron? Sappiamo che il Signore Oscuro può assumere qualsiasi forma gli piaccia, quindi quanto ci vorrà prima che cambi la sua attuale pelle per una nuova? Ad ogni modo, la storia degli Anelli è ora davvero iniziata, con Celebrimbor che ne ha forgiato il primo lotto, i tre anelli per i “Re degli elfi sotto le stelle”.

L’attore di Durin Owain Arthur riconosce che “mamma sa di più”

Owain Arthur ha dimostrato di essere il membro più prezioso e commovente del cast in un recente Intrattenimento settimanale intervista, in cui ha discusso del suo legame con l’attrice di Disa Sophia Nomvete. Apparentemente la coppia si è legata durante il loro tempo dietro le quinte e da allora hanno sviluppato un rapporto meraviglioso. Notando che “la amo un po'”, Arthur ha informato il pubblico di essere ben consapevole della presenza di Disa e Durin come coppia ufficiale del potere della Terra di Mezzo.

Lo Straniero si rivela finalmente come… un volto fin troppo familiare

Gli anelli del potere il finale ha confermato ciò che avevamo sempre saputo; Lo Straniero è sicuramente uno dei Maiar, e per giunta un Istari. Ma quale dei cinque? È Saruman? È Gandalf? È Radagast? Uno dei due Maghi Blu? Bene, sembra che la stanza degli scrittori di Amazon stia cercando l’opzione più sicura adottando il mago più popolare di tutta la narrativa.

Esatto, gente. Lo Straniero non è altri che Olorin il Maia, o Mithrandir come lo avrebbero annunciato gli elfi, o Gandalf, come gli uomini del nord vennero a chiamarlo. Potrebbe essere un’enorme scappatoia in termini di accuratezza della tradizione, ma lascia che ti chieda questo: chi di noi non vorrebbe semplicemente avere Gandalf come protagonista della serie Gli anelli del potere?

Il bromance Durin/Elrond regna sovrano, dentro e fuori dallo schermo

Nella stessa intervista, Arthur ha anche approfondito la sua relazione con l’attore di Elrond Robert Aramayo. La relazione tra il principe nano e l’araldo elfico è uno degli aspetti più popolari di Anelli di potere, e si scopre che la chimica non svanisce quando le telecamere smettono di girare. Gli attori sono amici anche nella vita reale, a quanto pare, con Arthur che lo descrive come “uno di [his] migliori amici.”

Passiamo alla domanda più importante in questo momento: quando possiamo aspettarci la stagione 2 di “The Rings of Power”?

È strano pensare che abbiamo passato anni ad aspettare Gli anelli del potere, solo per la prima stagione dello show che ci è passato davanti in un modo così crudelmente irreversibile. Questo è lo stratagemma del tempo, e ora abbiamo un’altra lunga attesa, forse anche due anni, davanti a noi finché la Terra di Mezzo non tornerà di nuovo in live-action. Il team di Amazon, diretto da Patrick McKay e JD Payne, ha appena iniziato le riprese della seconda stagione, quindi non si sa quando la serie tornerà. Almeno non esattamente. In questo articolo, proviamo a dare la nostra migliore stima, anche se potrebbe scoraggiarti ancora di più sentirlo.

Bene, è stato davvero un successo, e c’è ancora molto da fare; discussioni da avere, teorie da fare e un’analisi della prima Anelli di potere stagione ora che abbiamo il vantaggio del senno di poi. Pertanto, assicurati di rimanere sintonizzato questo fine settimana per ancora più carrellate.