Neil deGrasse Tyson suggerisce che Batman dovrebbe essere al passo con i tempi

Foto di Joe Scarnici/Getty Images per National Geographic

Astrofisico Neil de Grasse Tyson ha condiviso un’osservazione sul Bat-Segnale e ha un consiglio per Batman.

Il famoso apparato è stato creato dal dipartimento di polizia di Gotham City, che ha dotato un proiettore con l’iconico logo di Batman che si proietta nel nebbioso cielo notturno per chiedere aiuto al supereroe in tempi di crisi, preservando il suo anonimato.

Tuttavia, quando è stato esaminato da deGrasse Tyson, il dispositivo è stato ritenuto un mezzo inaffidabile per contattare il Cavaliere Oscuro, poiché richiede condizioni meteorologiche specifiche per funzionare. L’ex allume di Harvard si è rivolto a Twitter per offrire alla città di Gotham altre soluzioni di comunicazione, sotto forma di un messaggio emoji o di un segnale acustico.

Mi è appena venuto in mente: il famoso Bat-Segnale che evoca le abilità di combattimento del crimine di Batman funziona solo nelle notti nuvolose e mai durante il giorno. Mi sembra che un’emoji di pipistrello inviata allo smartphone di Bruce Wayne o anche un cercapersone vecchio stile migliorerebbe questo aspetto. pic.twitter.com/APfyigCnwQ — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) 16 agosto 2022

Sebbene le alternative proposte da deGrasse Tyson risolvano il problema del tempo, renderebbero anche Batman vulnerabile. Non affrontano il problema principale di nascondere l’anonimato del supereroe e potrebbero potenzialmente creare seri problemi di sicurezza. Ad esempio, se un hacker esperto dovesse aggirare i protocolli di crittografia e accedere allo smartphone o al segnalatore acustico di Bruce Wayne, informazioni sensibili come la sua posizione e identità potrebbero essere ottenute da uno dei suoi numerosi avversari.

I fan hanno condiviso alcuni dei motivi intriganti per cui pensano che il Bat-Segnale funzioni. PokeKellz ha condiviso la sua teoria secondo cui le nuvole sono una caratteristica regolare dello skyline di Gotham City.

Mio amico, tutti sanno che il pipistrello caccia solo di notte e a Gotham è sempre nuvoloso. È come l’antitesi di Filadelfia — Kellz (@PokeKellz) 16 agosto 2022

Andrew_R_Nease ha twittato il loro accordo e ha descritto Gotham City come “cronicamente nuvolosa” come Londra e San Francisco. Hanno anche notato che la tecnologia di comunicazione suggerita da deGrasse Tyson presentava rischi per la sicurezza per Batman.

Batman è attivo solo di notte (perché il pipistrello), Gotham City, come San Francisco e Londra, potrebbe essere cronicamente nuvoloso e Batman potrebbe essere rintracciato usando la telefonia (a parte il fatto che il personaggio è antecedente ai messaggi di testo o persino ai segnali acustici). — Andrew Nease (@Andrew_R_Nease) 16 agosto 2022

Un utente chiamato TheRedNerdness pensava che l’occhio acuto di deGrasse Tyson potesse rovinare l’esperienza di guardare film che richiedono agli spettatori di sospendere la loro fede nella realtà per seguire la trama.

Amico, devi essere seriamente fastidioso quando guardi un film di fantascienza o fantasy. — Edward Hecker (@TheRedNedness) 16 agosto 2022

Alla fine della giornata, deGrasse Tyson ha fatto un punto importante, perché se un grave crimine avesse mai avuto luogo a Gotham City in una notte serena, la polizia non avrebbe avuto modo di contattare Batman per chiedere aiuto. Il suo tweet rappresenta una sfida interessante per gli scenografi per reimmaginare un Bat-Segnale più pratico.

Le risposte al suo tweet sono affascinanti, poiché la maggior parte dei fan di Batman è giunta alla conclusione che le condizioni meteorologiche cupe sono una costante a Gotham, quindi il Bat-Segnale deve funzionare. Anche se questo è vero, considerando tutti i fantastici gadget creati per ogni nuovo film di Batman, non c’è dubbio che i fan sarebbero qui per un aggiornamento.