Neal Brennan: Blocks recensione – uno speciale tagliente che colpisce nel segno

Neal Brennan: Blocchi farà sicuramente impazzire tutti, ma se sei come me e ti diverti a ridere, Brennan consegna la merce.

Un altro mese, un altro speciale comico di Netflix: ecco la nostra recensione ufficiale di Neal Brennan: Blocks.

Neal Brennan lavora in cabaret e commedie dal 1992. Ha co-scritto il classico di culto Mezzo cotto con Dave Chappelle, con il quale ha co-creato e co-scritto Il Spettacolo di Chappelle. Brennan ritorna per il suo secondo speciale con Netflix in Neal Brennan: Blocchi. Il suo ultimo speciale sta continuando il successo dei suoi speciali passati? Immergiamoci.

Lo speciale si è aperto con un semplice piccolo montaggio con lui che spiegava lo sfondo del set e il modo in cui appare. Siamo in un auditorium di medie dimensioni con un’atmosfera leggermente intima. È una piccola apertura strana, ma con il progredire dello spettacolo, ha usato i calci piazzati dietro di lui per raccontare le sue battute, quindi gli do degli oggetti di scena folli per la creatività. Quindi, nel complesso, gli do un otto su dieci.

Ho parlato molto di problemi con i comici che toccano le cose politiche in un modo che non è una predicazione. Tuttavia, Brennan non si fa predicare e racconta le battute in un modo tanto divertente quanto concreto. Ad esempio, ho adorato il modo in cui ha detto “non uscire come tuo figlio”, quando parlava di problemi transgender. Inoltre, Brennan non ha paura nell’affrontare altri argomenti interessanti, comprese le armi. Ora, di nuovo, non sono un grande fan di QUESTI discorsi politici negli speciali, ma questo era unico nell’approccio di Brennan.

Ti daremo un sacchetto di funghi e una copia di Ace Venture: Pet Detective.

Parlando di quell’approccio, il fatto che Brennan non si allontani dalle cose che la maggior parte dei comici non toccherà è qualcosa di cui gli do tutto il merito perché la commedia dovrebbe essere divertente, indipendentemente dall’argomento. Ma, pur non esitando, non condivide i suoi pensieri ma affronta anche entrambi i lati dello spettro che evidenzia come entrambe le parti possano sbagliare. È come tutto ciò che odio più dell’alzarsi in piedi, ma fatto in un modo che mi ricorda perché amo lo stand up.

Una delle cose che ho amato di più di questo speciale è stata la reazione del pubblico ad alcune di queste battute. Ti giuro, pensi che la folla pensasse che ci fosse sempre una telecamera su di loro perché era riluttante a ridere di un paio di battute di Brennan. Anche se non potevamo vederli, avevo in mente che sarebbe andato qualcosa del genere. Brennan avrebbe raccontato la sua barzelletta, qualcuno avrebbe guardato a sinistra e poi a destra, e se entrambi stavano ridendo, lo avrebbero fatto anche loro. Era piuttosto comico.

Complessivamente, Neal Brennan: Blocchi è uno speciale in piedi piuttosto spigoloso che non sarà per tutti perché alcune delle linee che attraversa daranno fastidio a entrambi i lati della recinzione. Tuttavia, sono arrivate più battute che no, rendendolo uno speciale relativamente solido. Consiglio di guardarlo con una mente aperta e di ricordare che la commedia è il miglior tipo di conforto.

Cosa ne pensi della commedia Netflix speciale in piedi Neal Brennan: Blocks? Commenta qui sotto.

