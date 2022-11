Namor potrebbe non essere l’unico mutante introdotto in “Wakanda Forever”

Immagine tramite: Marvel Studios

Attenzione: l’articolo contiene spoiler per Black Panther: Wakanda per sempre.

In Black Panther: Wakanda per sempre, Tenoch Huerta viene presentato come l’ultimo mutante e nemico del Marvel Cinematic Universe, Namor. Tuttavia, il sovrano di Talokan potrebbe non essere l’unico mutante introdotto nel film.

In una scena a metà dei titoli di coda del film, è stato rivelato che il defunto re T’Challa (il defunto Chadwick Boseman) ha avuto un figlio con Nakia di Lupita Nyong’o, che si chiama Toussaint, AKA Prince T’Challa II (Divine Love Konadu). -Sole).

Ora per spiegare perché il principe T’Challa II potrebbe essere un mutante, dobbiamo divulgare un po’ dell’origine di Namor all’interno del film. Vedete, è stato spiegato che la madre di Namor ha consumato una pianta colpita dal vibranio mentre era incinta. Mentre il consumo di quella pianta faceva diventare blu i personaggi mesoamericani che sarebbero poi diventati residenti di Talokan e potevano respirare solo sott’acqua, a Namor successe qualcosa di diverso quando ricevette il composto nell’utero.

Nel film, Namor spiega di essere un “mutante” ed è stato apparentemente trasformato per diventarlo a causa del fatto che sua madre consumava l’erba colpita dal vibranio quando era ancora un feto. Non ha la pelle blu come i suoi compagni talokaniani, ma vanta una super forza quando è in acqua. Inoltre, Namor ha le ali ai piedi che può usare per volare e orecchie da elfo, che sono anche caratteristiche non condivise dagli altri residenti di Talokan. Inoltre, a differenza degli altri, può respirare liberamente sopra l’acqua.

Se Namor è stato trasformato in un mutante, o forse i suoi geni mutanti sono stati risvegliati perché sua madre ha consumato l’erba affetta dal vibranio mentre era un feto, forse è successo qualcosa di simile quando si tratta di Toussaint. Dopotutto, il T’Challa di Boseman era probabilmente dotato dei poteri della Pantera Nera per aver consumato l’erba a forma di cuore (anch’essa intrecciata con vibranio) quando ha messo incinta Nakia. Quindi forse questa infusione prenatale di una pianta di vibranio avrebbe potuto risvegliare allo stesso modo i geni mutanti di Toussaint.

Quando si tratta di T’Challa che ha un figlio nei fumetti, c’è una linea temporale alternativa in cui ha avuto un figlio con il supereroe degli X-Men Storm, come ha notato la Wiki Marvel. Anche Azari, il figlio di T’Challa e Storm, è un mutante poiché vanta il tratto di elettrocinesi ereditato dalla madre mutante. Ha anche ereditato le abilità dell’erba a forma di cuore, come la super forza e la super agilità, da T’Challa.

Potrebbe Wakanda per sempreToussaint, alias Prince T’Challa II, sarà la versione del MCU di Azari? Solo il tempo lo dirà. Ma per ora, non abbiamo visto il bambino esibire abilità sovrumane all’interno del film. Ciò potrebbe facilmente cambiare in futuro. Forse Toussaint si farà vedere per mostrare la sua essenza mutante in tutta la sua gloria nel prossimo futuro Cuore di ferro serie o altro Pantera nera sequel o spin-off.

Una cosa è chiara però: ci piacerebbe vedere Storm, il Wakandan dai capelli bianchi con una padronanza del tempo, introdotto nel MCU ad un certo punto.

