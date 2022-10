Morto per una recensione del dollaro

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

Hill elimina gran parte della tradizione per una brutalità che è più efficace della maggior parte.







Questa recensione del film Dead for a Dollar non contiene spoiler.

Morto per un dollaro racconta la storia di due uomini in disaccordo tra loro, che è un classico tropo della narrativa occidentale. Uno buono, l’altro cattivo, e se preferisci che le battute siano sfumate nei tuoi drammi, la sceneggiatura di regista Walter Hill è un comfort food standard. Proviene dalla scuola di scrittura David Simon, dove Omar di Michael K. Williams vive secondo un codice. (In effetti, molti non se ne rendono conto Il cavo era un moderno western urbano). In altre parole, nessuno sarà agatocologico e le linee di battaglia sono tracciate. Quello con un angelo sulla spalla sinistra dice a quello con un diavolo alla sua destra se mai li inseguirà dopo essere uscito di prigione, non esiterà a metterlo per terra. È la tua scena di base da Caloretranne per il fatto che questo film non ha Pacino, Deniro o rispetto reciproco.

Un uomo, un veterano cacciatore di taglie, Max Borlund (Cristoph Waltz, tornando al genere), vuole solo completare il suo lavoro. Questo è rintracciare un disertore di un reggimento nero, Elijah Jones (Brandon Scott), dall’esercito degli Stati Uniti. Il colpo di scena è un uomo d’affari molto ricco (Hamish Linklater) sta finanziando la ricerca. Si scopre che Elia è scappato con sua moglie (Rachel Brosnahan), che può essere molto problematico nel 19° secolo. A maggior ragione se l’uomo è nero e la donna è bianca. Poiché questa è una situazione militare, il sergente Poe (Warren Burke) accompagna Borlund con un piano. È lui che ha allertato le autorità sulla situazione, cercando di evitare che il suo amico commettesse un errore. Una cosa è lasciare il tuo post. È tutta un’altra cosa andare con la moglie di un uomo sposato che non assomiglia a loro.

Un’altra trama parallela è la nemesi di Borlund e rivale di lunga data Joe Cribbens (Willem Dafoe, vile qui) parte per il territorio del Messico dopo essere stato scarcerato. È un noto squalo delle carte che prende soldi da English Bill (Guy Burnet) — un grosso errore. Come mai? Perché lavora per Tiberio Vargas (uno spietato Benjamin Bratt), un boss del crimine messicano che non permette a nessun gringo di attraversare il suo territorio senza mettere le mani in tasca di una coppia; o una pallottola in testa.

Naturalmente, Cribbens e Borlund si incrociano di nuovo, il che è la legge in film di genere come questo. Il modo in cui Hill ha incrociato i percorsi di entrambi i potenti attori non è particolarmente interessante. Tuttavia, è la signora Kidd di Brosnahan che tiene agganciato lo spettatore. Il suo personaggio è una gradita contraddizione con le donne tipiche dei western. Kidd è forte, astuta e onesta con le sue intenzioni. Mentre cerca di entrare in contatto con il Borlund di Waltz, Kidd ammette che sta usando Elijah per scappare, anche se non vede molto futuro con lui. Del resto, il personaggio di Burke porta la questione della razza nella storia, ma la trama non accende mai il calore perché la sceneggiatura di Hill non va mai lì, abbandonando qualsiasi tentativo di mappare i problemi di giustizia sociale di oggi nel pericoloso periodo di tempo.

Il film di Hill è il tuo classico ritorno al passato. C’è un tentativo di incorporare temi moderni che non prendono mai veramente forma e la fine del film si trasforma in un film d’azione tipico ma efficace. Morto per un dollaro non manca mai di intrattenere, in particolare Cribbens dal cuore duro di Dafoe è la carta segreta del film nella manica. Tuttavia, il film avrebbe beneficiato di attingere profondamente a temi importanti, ma il semplice fatto è che Hill rimuove gran parte della tradizione per una brutalità che è più efficace della maggior parte.

Cosa ne pensi del film Dead for a Dollar? Commenta qui sotto!

Imparentato