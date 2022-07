Morto a 83 anni Paul Sorvino, star di “Quei bravi ragazzi”.

Emma McIntyre/Getty Images per TCM

Paul Sorvino, attore leggendario noto per la sua imponente presenza in film come Quei bravi ragazziè morto a 83 anni.

Sorvino, che ha anche recitato in Legge e ordine ed è stato il padre dell’attore premio Oscar Mira Sorvino, morto per “cause naturali dopo aver sofferto di problemi di salute negli ultimi anni”, secondo Deadline, che ha citato una dichiarazione rilasciata dall’addetto stampa di Sorvino, Roger Neal.

La dichiarazione dell’addetto stampa era a nome della moglie di Sorvino, Dee Dee Sorvino, che era proprio accanto all’attore quando ha esalato il suo ultimo respiro. Dee Dee ha scritto,

“I nostri cuori sono spezzati. Non ci sarà mai un altro Paul Sorvino, è stato l’amore della mia vita e uno dei più grandi interpreti che abbia mai abbellito lo schermo e il palcoscenico”.

Oltre a Dee Dee e Mira, Sorvino ha altri due figli, tra cui un attore e produttore, Michael Sorvino, riferisce TMZ.

Anche se Sorvino, nato a Brooklyn, avrebbe poi recitato come attore nel mondo dello spettacolo in un’acclamata carriera teatrale, cinematografica e televisiva che dura da 50 anni, inizialmente ha iniziato la sua vita lavorativa come copywriter presso un’agenzia pubblicitaria prima di ottenere il suo grande occasione a Broadway con il musical del 1964 Bajour.

Si dice che Sorvino fosse incline alla musica sin dalla tenera età, il che lo ha portato a frequentare la scuola presso l’American Musical Dramatic Academy di New York. Fu lì che si formò il suo primo collegamento con il teatro, secondo Il Washington Post. Sei anni dopo il debutto di Sorvino a Broadway, farà la sua prima apparizione in un film con il film del regista Carl Reiner Dov’è Papà? dal 1970.

Probabilmente, il periodo più prolifico di Sorvino è stato negli anni ’90, quando ha interpretato il mafioso Paul Cicero nell’iconica epopea gangster di Martin Scorsese Quei bravi ragazzioltre a una serie di altri ruoli in film e TV, tra cui Dick Tracy, Il razzo, Nixondi Baz Luhrmann Romeo + Giuliettae L’aziendal’ultimo dei quali gli è valso una nomination allo Screen Actors Guild Award.

Dopo che sua figlia Mira è diventata un’accusatrice pubblica del famigerato produttore cinematografico Harvey Weinstein, in mezzo al movimento #MeToo, secondo quanto riferito da TMZ, Sorvino si è infuriata per suo conto.

Secondo quanto riferito, Sorvino è stata anche commossa fino alle lacrime decenni prima, quando Mira ha vinto un Oscar come migliore attrice non protagonista per il film del 1995 potente Afrodite.

Riposa in pace, Paolo Sorvino.