Monica, o mia cara recensione

Riepilogo

C’è così tanto bagliore nello stile di Bala insieme alla fotografia di Swapnil S. Sonawane. Ci sono anche alcune convenzioni tratte da un western che funziona nel contesto dei film di Bollywood.

Questa recensione del film Netflix Monica, O My Darling non contiene spoiler.

Il nuovo Netflix film Monica, o mia cara parla di un giovane che sta disperatamente cercando di diventare grande con alcuni improbabili alleati e un piano diabolico e vile per portare a termine l’omicidio perfetto. Dall’inizio di questo film, il tono è dato dal regista Vasan Bala che ti trascina nel mondo di Satyanarayan Adhikari (Vijay Kenkre) che è il capo del gruppo Unicorn, con sede a Pune. È incredibilmente intelligente e ha creato un robot high-tech, con l’aiuto di Jayant Arkhedkar (Rajkummar Rao).

Satyanarayan è molto orgoglioso del suo lavoro e finisce per promuoverlo con grande fastidio di suo figlio, Nishikant Adhikari (Sikandar Kher). Satyanarayan ha anche una figlia di nome Nikki (Akansha Ranjan Kapoor) che è innamorato di Jayant. In questa rete di romanticismo e relazioni, un uomo rimane invischiato in una cospirazione. L’unica cosa che Bala fa bene è creare un’atmosfera unica quando si fondono i generi. C’è molta azione e fantastici primi piani dei personaggi che li rendono intimidatori quando parlano. Ci sono anche alcune convenzioni tratte da un western che funziona nel contesto dei film di Bollywood. La suspense è costruita molto bene e la partitura che accompagna le scene la eleva a un altro livello. Scopriamo anche che Jayant non ama Nikki ma sta uscendo con lei in modo che possa sposarla e usurpare l’impero degli unicorni. Quindi entra Monica Machado (Huma S Quereshi) che lavora in Unicorn e Jayant è attratto da lei. Alla fine hanno un’avventura e con il passare dei mesi, Monica informa Jayant di essere incinta di suo figlio.

C’è una serie di ricatti che si verificano tra i personaggi, il che rende questo interessante e un po’ spaventoso da guardare per le donne. Monica vuole concludere un accordo con Jayant in modo che paghi per il mantenimento del bambino e per lei. Ha ancora difficoltà a capire come sia successo e non vuole che venga fuori, ma accetta di farlo. Certo, qualcuno ha visto che aveva una relazione con lei e Nishikant gli ha scritto una lettera anonima dicendogli di incontrarlo più tardi in hotel. Nishikant è poi accompagnato da Arvind Manivannan (Bagavathi Perumal) dal reparto contabilità. Chiariscono l’aria con chi sta ricattando chi e poi cospirano contro Monica in modo che nessuno scopra che è incinta. Jayant vuole ancora essere il capo di Unicorn, quindi hanno in programma di uccidere Monica. Si tratta di come funziona il mondo degli affari e di cercare di tenere tutto nascosto, soprattutto quando si tratta di una donna e di un figlio illegittimo.

La storia è un po’ cupa perché vogliono uccidere Monica, ma è così coinvolgente allo stesso tempo. Il modo in cui hanno eseguito il ricatto e il modo in cui hanno deciso di ucciderla formano un film forte con una storia avvincente. È pieno di suspense e ha un ritmo estremamente buono per le 2 ore e 10 minuti di autonomia. C’è così tanto bagliore nello stile di Bala insieme alla fotografia di Swapnil S. Sonawane. Lo stile visivo riprendeva spesso la storia anche se c’era un po’ di tregua.

