Minions & More 2 recensione

Riepilogo

Nel volume 2 di Minion e altro, il team di Illumination è tornato e hanno piccoli cortometraggi carini di tutti i loro personaggi preferiti. È una piccola serie così carina di cortometraggi che hanno un’animazione meravigliosa e alcuni momenti divertenti grazie ai minion.

Questa recensione del film Netflix Minions & More 2 non contiene spoiler.

Nel volume 2 di Minion e altro, la squadra a Illuminazione è tornato e hanno dei graziosi cortometraggi di tutti i loro personaggi preferiti.

Per aprire la serie di cortometraggi, i minion iniziano con una semplice storia. Vedono un annuncio sul canale di acquisto di un frullatore. In questo annuncio, i padroni di casa stanno preparando un frullato di banana, che ha i servitori che schiumano in bocca. Quindi, come farebbe qualsiasi bambino, uscivano per fare qualche soldo facendo lavori saltuari nel quartiere. Iniziano a falciare i prati e finiscono per farsi male nel processo. Che si tratti di un soffiafoglie, di un rastrello o semplicemente di spegnere il barbecue, entrano in alcune situazioni difficili. Un servitore ce l’ha anche per lo gnomo nel cortile sul retro. In una serie di errori facili in questo cortile, i minion potevano fare qualsiasi cosa per $ 19,95 in modo da poter ottenere il miglior frullato di banana che potevano ottenere.

Nel secondo cortometraggio, entriamo La vita segreta degli animali domestici con Super Gidget (Jenny Slate) che si comporta come un piccolo supereroe e cerca di salvare Max da Infestor, che è il maestro del controllo mentale (tecnicamente una pulce) che lo rapisce. Vuole controllare tutti i cani della città e alla fine prende il controllo di Max di fronte a Super Gidget. Escogita un modo intelligente per salvare la situazione e Max finisce per vedere quanto sia incredibile. C’è una svolta davvero buona alla fine del corto che ha perfettamente senso in seguito.

Anche i segway nei nuovi cortometraggi sono adorabili. Il terzo cortometraggio porta il pubblico in prigione con i minion, poiché stanno lavorando con alcune strane apparecchiature. Dopo che i poliziotti hanno visto che si stanno comportando in modo sciocco, hanno messo in strada i tirapiedi, che inavvertitamente aiutano un detenuto a scappare con i loro imbrogli.

Il prossimo cortometraggio si dirige verso il Cantare personaggi e parla di una madre che cerca di aiutare suo figlio a essere una persona migliore e più organizzata in meno di una settimana.

Il resto dei cortometraggi mette in evidenza i servitori che intraprendono diverse avventure mentre coprono tutte le basi dall’età della pietra, alla cura dei bambini. È una piccola serie così carina di cortometraggi che hanno un’animazione meravigliosa e alcuni momenti divertenti grazie ai minion. Anche se a volte possono essere un po’ fastidiosi, le battute arrivano. Illumination è una delle società di animazione più sottovalutate e non ottengono il merito che meritano.

