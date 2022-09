Mike Flanagan dice che il suo prequel “Shining” va in fumo ancora punge

Warner Bros.

Autore dell’orrore Mike Flanagan si lamenta Il brillante film prequel che doveva quasi girare ma non doveva esserlo.

Nel 2019 Flanagan ha diretto l’eccellente Dottor Sonnoun seguito di Il brillante basato sull’omonimo libro di Stephen King e interpretato da Ewan McGregor nei panni di un adulto Danny Torrance che si automedica il trauma infantile e la capacità di parlare con i fantasmi con l’alcol. Parte per un viaggio di redenzione per proteggere una bambina da una banda di vampiri che succhiano l’anima. Il film è stato un impressionante esempio di sequel di un film horror fatto bene, nonostante lo status leggendario del suo film originale con Jack Nicholson. Non solo è rimasto fedele al linguaggio visivo del film originale di Stanley Kubrick, che notoriamente non piaceva a King, ma è anche riuscito a rimanere sorprendentemente fedele al Dottor Sonno prenota anche tu.

Tuttavia, nonostante il suo successo da una prospettiva critica, Flanagan lo ha rivelato Dottor SonnoIl deludente ritorno al botteghino ha effettivamente condannato i suoi piani per un prequel Il brillante concentrandosi sul personaggio di Dick Hallorann, interpretato da Scatman Crothers nell’originale del 1980.

Su Twitter, Flanagan ha condiviso l’interpretazione di un artista di un poster per un film prequel incentrato su Crothers, dal titolo proposto Brilla una storia di Dick Hallorann.

“Eravamo COSÌ VICINI. Rimpiangerò sempre che ciò non sia accaduto”, ha detto Flanagan del film, che presumibilmente sarebbe una storia di origine per il cuoco dell’Overlook Hotel e l’uomo che ha insegnato a Danny “lo splendore”, il nome dell’abilità psichica titolare due personaggi condivisi.