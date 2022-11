Michael Jessen pubblica un messaggio criptico dopo il fallimento e il divorzio! Tifosi preoccupati

Michael Jessen e Juliana Custodio sono state le coppie famose a far parte della settima stagione di 90 Day Fiance. Nonostante abbiano un’enorme differenza di età, differenze di opinione e altre cose, hanno avuto il loro lieto fine. Alla fine, si sono sposati nel finale di stagione. Tuttavia, si sono separati dopo due anni dopo essersi sposati durante la pandemia. Da allora le cose sono andate piuttosto in discesa per Michael. In effetti, il suo ultimo post su Instagram ha davvero preoccupato i fan. Continua a leggere di più per conoscere maggiori dettagli.

Fidanzato di 90 giorni: il post di Michael Jessen suggerisce che sta soffrendo? Fan preoccupati!

Michael Jessen ha iniziato come un pezzo grosso in 90 Day Fiance. Quando hanno visto la stagione, tutti sono rimasti affascinati dal suo stile di vita sontuoso e dalla sua casa. Juliana Custodio si inserisce perfettamente nel suo stile di vita. Dato che era una modella, aveva un interesse per tutte le cose d’élite e sontuose. Alla fine si sposarono, ma il loro matrimonio finì in due anni. Da allora, Michael ha dovuto soffrire in termini di declino degli affari. Sfortunatamente, anche la sua famiglia ha dovuto affrontare lo sfratto dalla sua casa nel Connecticut dopo che Jessen non ha pagato il mutuo.

Secondo ScreenRant, nei suoi precedenti post su Instagram, Michael ha mostrato il suo lato da uomo di famiglia. Ha pubblicato post per giorni importanti come la festa della mamma e la festa del papà. Tuttavia, i fan erano in uno stato piuttosto preoccupante dopo aver visto il nuovo post della star di 90 Day Fiance. A quanto pare, ha posato con il suo cane. Nella foto sembrava un po’ ruvido. La celebrità indossava un cappello e non mostrava un sorriso. Quindi, i fan di 90 Day Fiance hanno iniziato a chiedergli nei commenti se stava bene. Bene, Michael si è affrettato a rispondere che era “molto meglio”.

Fidanzato di 90 giorni: Michael va avanti! Inizia a utilizzare le app di appuntamenti?

Michael Jessen ha avuto un anno difficile, come accennato in precedenza. Le cose non erano diverse per lui anche l’anno precedente. Questo perché si è separato dalla moglie, Juliana Custodio. Alla fine hanno divorziato quest’anno. Aveva accusato il suo compagno di “infedeltà”. Mentre la modella brasiliana ha dichiarato di essere diventata l’unico membro a guadagnare della famiglia, i Jessens hanno iniziato a trattarla come una “cameriera”. Quindi, è decollata da lì e si è separata dal marito di due anni. Bene, da allora è decisamente andata avanti.

Ora, Juliana vive in Germania ed è fidanzata con un Ben Obscura. Hanno anche un bambino insieme. Sembra che anche Michael abbia iniziato ad andare avanti. Questo perché alcuni spettatori lo hanno notato su un’app di appuntamenti e l’hanno messo su Reddit. Il suo divorzio da Julia è stato finalizzato quest’anno stesso, pochi mesi fa. Quindi, era pronto a voltare pagina. Michael stava posando con il suo cane mentre diceva di essere un “viaggiatore del mondo” e un “imprenditore d’affari”. L’ex compagno di cast non ha nascosto di aver fatto parte dei reality, ma si è definito “lista a malapena D”. Ha anche menzionato i suoi due figli e il suo animale domestico. Continua a tornare su Stagione TV e Spoiler

