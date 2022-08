Mia Khalifa difende Batman di Zack Snyder, dice che la versione Lego è “carino”

Greg Doherty/Getty Images.

Personaggio dei media ed ex star del cinema per adulti Mia Khalifa sta difendendo alcune delle scelte controverse che il regista Zack Snyder ha fatto quando ha portato Batman alla vita, come interpretato da Ben Affleck, in film come Batman v Superman: L’alba della giustizia e Justice League di Zack Snyderpur mantenendo Lego Batman è “più carino”.

Tutto è iniziato all’inizio di questa settimana quando Khalifa ha ritwittato un post su Twitter che criticava l’immagine di Batfleck che brandiva una pistola.

“Immagina di guardare questo ragazzo e poi difendere le scelte creative di Zack Snyder”, recitava il post originale di Rob DenBleyker.

In risposta, Khalifa ha risposto, spiegando che le scene in cui il Batman di Affleck ha una pistola si svolgono in una linea temporale alternativa in cui regna il malvagio Darkseid.

“Questa linea temporale è post-apocalittica… ogni altro supereroe è morto o dalla parte di Darkseid… (non ho tempo per la sintassi)”, ha scritto Khalifa.

Questa sequenza temporale è post-apocalittica… ogni altro supereroe è morto o dalla parte di Darkseid… (non ho tempo per la sintassi) https://t.co/7e21KcKagk — Mia K. (@miakhalifa) 28 agosto 2022

Quando un altro utente di Twitter ha ulteriormente criticato la versione di Snyder di un Batman armato di pistola come un “palese disprezzo per l’accuratezza dei fumetti per il bene di ‘Oh, sembra fantastico'”, Khalifa ha raddoppiato la sua opinione.

“….è un mondo post apocalittico. Dove dovrebbe mettere i cattivi che arresta in questo universo post apocalittico? ….forse dovresti provare Lego Batman se è troppo difficile da capire.

….è un mondo post apocalittico. Dove dovrebbe mettere i cattivi che arresta in questo universo post apocalittico? ….forse dovresti provare Lego Batman se è troppo difficile da capire https://t.co/XK7kG0ITM7 — Mia K. (@miakhalifa) 30 agosto 2022

Parlando di Lego Batman, la versione in mattoncini di plastica con la voce di Will Arnett del personaggio che è apparso nel film per bambini animato al computer del 2017, Il film Lego Batmanè ancora un’interpretazione del personaggio che Khalifa ha detto di considerare “significativamente più carino di Affleck Batman”.