“Me Time” di Kevin Hart è stato visto per oltre 59 milioni di ore nella prima settimana

Immagine tramite Netflix

Nessuno si aspettava Kevin Hart e Mark Wahlberg di lavorare insieme nel 2022, ma lo hanno fatto comunque. E ora, una commedia di amici in cui i due attori hanno recitato ha dominato le classifiche di Netflix, nonostante le recensioni negative che ha ricevuto su Rotten Tomatoes.

Dalla sua uscita venerdì scorso, Io tempo è il film più visto nelle classifiche globali di Netflix, accumulando oltre 59 milioni di ore di spettatori. È più del doppio di quello del film al secondo posto, Guarda in entrambi i modiche è stato visualizzato solo per 29 milioni di ore questa settimana.

Io tempo ha raggiunto il primo posto in paesi come Stati Uniti, Australia, Hong Kong, Sud Africa e Regno Unito, solo per citarne alcuni. Il film è interpretato da Kevin Hart nei panni di un padre casalingo che finalmente ottiene un po’ di tempo da solo. Così decide di partecipare alla festa di compleanno del suo vecchio amico e di intraprendere una bizzarra avventura.

Il trailer di Io tempo è stato ben accolto, ma ci crederesti, il film è stato quasi universalmente stroncato. Io tempo ha ricevuto una valutazione assolutamente abissale del 7% su Rotten Tomatoes, con un punteggio del pubblico leggermente più alto del 28%.

Io tempo non è l’unico film Netflix con cui Hart ha recitato di recente L’uomo di Toronto rilasciato a giugno. Quel film ha un punteggio molto più alto su Rotten Tomatoes (anche se ancora pessimo) ed è rimasto al primo posto nelle classifiche di Netflix per due settimane.

Prima c’era la commedia drammatica dell’anno scorso Paternità che è stato effettivamente accolto bene sia dal pubblico che dalla critica. Nel frattempo, per Wahlberg, ha recitato in una commedia d’azione Netflix 2020 intitolata Spenser Riservatoche, e questo potrebbe sorprenderti, è stato stroncato dalla critica.

Io tempo è ora disponibile per lo streaming su Netflix, se ne hai il coraggio.