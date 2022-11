M’Baku ottiene aiuto con i suoi M’Boogers nel video dei BTS di “Black Panther”.

Come dice il proverbio, “puoi scegliere i tuoi amici e puoi scegliere il tuo naso, ma non puoi scegliere il naso dei tuoi amici”, ma quella vecchia sega apparentemente non si applica a Michaela Coel e Winston Duke. Duke ne ha postate alcune Pantera Nera: Wakanda per sempre filmati dietro le quinte con lui e Coel, che interpreta la guerriera Anneke nel film. La coppia era vestita con i loro abiti funerari Wakandan completamente bianchi, e forse stavano cercando di rompere l’atmosfera quando le cose si sono fatte un po ‘schifose.

Sebbene Duke abbia sfacciatamente sottotitolato il video twittato “Fare film è una cosa molto seria!” quello che succede non è affatto serio. Coel ha inserito la punta del dito abbastanza in profondità nel naso di Duke da muoverlo. Le cose prendono una piega più imbarazzante quando lei sembra provare a infilargli un dito in bocca, facendo spalancare gli occhi di Duke e stringere le labbra. Duke cerca di restituire il favore più avanti nel video, suscitando scoppi di risate dal suo co-protagonista. L’umorismo di Duke ha senza dubbio prestato ad alcuni dei momenti più luminosi, un’impresa impressionante data la morte del loro Pantera nera il co-protagonista Chadwick Boseman sembrava influenzare quasi tutti i membri del cast e della troupe. Un po’ di leggerezza dietro le quinte, specialmente in un giorno in cui stavano girando una delle due principali scene del funerale del film. Sembra che Duke lo tenga in comune con il suo personaggio di M’Baku, il cui stile conflittuale racconta le cose come stanno fornendo al film molti dei suoi migliori momenti di rilievo comico. In effetti, Duke ha improvvisato una delle battute più divertenti del personaggio. Pantera Nera: Wakanda per sempre è attualmente nelle sale. Leggi anche | Una fantascienza serial killer che viaggia nel tempo altera il corso della storia sullo streaming