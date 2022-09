Matt Smith scioccato nello scoprire che Keanu Reeves ha visto “Morbius”

tramite Sony

Come una delle figure più amate e salutari che Hollywood ha da offrire, le possibilità di Keanu Reeves dire attivamente una parolaccia su qualsiasi film non è niente. Tuttavia, la sua pazienza potrebbe essere stata messa alla prova abbastanza di recente, dopo che è stato rivelato che l’icona dell’azione ha avuto la sfortuna di catturare Morbio su un volo.

Durante la sua recente apparizione nel podcast Happy Sad Confused, Matt Smith è stato deliziato dalla storia dal conduttore Josh Horowitz, che ha confermato di essere stato sullo stesso volo del John Wick leggenda, e parte del suo intrattenimento in volo è stato guardare l’adattamento della Marvel Comics che è fallito due volte al botteghino mentre stava diventando un fenomeno di Internet.

Come puoi immaginare, l’ex Doctor Who è rimasto abbastanza scioccato nello scoprire che una delle più grandi star del settore era riuscita ad arrivare fino in fondo attraverso uno dei film di supereroi peggiori dell’era moderna.

“Esci dalla mia vita. Stai scherzando. Amo Keanu Reeves. Perché è una leggenda assoluta e un uomo. Che star del cinema”.

Non solo, Horowitz ha anche sottolineato che Reeves ha guardato anche Stanley Kubrick Un’Arancia Meccanica, che suona come una delle doppie caratteristiche più strane immaginabili. Uno è un classico cinematografico gelido che continua a influenzare il genere in innumerevoli modi e durerà per sempre come uno dei migliori esempi del suo genere… e l’altro è Un’Arancia Meccanica.

La prossima volta che Keanu raggiunge la pista stampa o finisce per fare un’intervista, speriamo che qualcuno si ricordi questo momento e scelga di chiedergli cosa ne pensi Morbioperché chi non vuole sapere cosa ha da dire quell’uomo sulla propria esperienza di Morbin’ Time?