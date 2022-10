Martin Scorsese fa esplodere Hollywood per la sua ossessione per il botteghino

Arturo Holmes/Getty Images per FLC

Martin Scorsese è diventata una figura controversa nel settore a causa delle sue interpretazioni calde su una serie di problemi di tendenza. Dopo aver denigrato il Marvel Cinematic Universe e aver affermato che i film di supereroi non sono “cinema”, il leggendario regista sta ora inseguendo il botteghino stesso durante la sua apparizione al New York Film Festival.

Il irlandese il regista ha essenzialmente fatto uno sfogo su come il cinema venga “svalutato, sminuito, sminuito da tutte le parti” perché non si tratta più dell’arte, ma dei numeri che un film porterà.

Scorsese ha continuato ad applaudire il New York Film Festival per il suo approccio sfacciato, amando il cinema e la sua arte sopra ogni altra cosa.

“Come regista e come persona che non può immaginare la vita senza il cinema, lo trovo sempre davvero offensivo. Ho sempre saputo che tali considerazioni non hanno posto al New York Film Festival, ed ecco la chiave anche in questo: non ci sono premi qui. Non devi competere. Devi solo amare il cinema qui”.

Non per sottolineare l’ovvio qui, ma un settore fallisce quando i numeri non ci sono. Anche se credo che, da un certo punto di vista, si possano capire le preoccupazioni di Scorsese. Nell’era dello streaming, l’importanza del cinema è già stata sminuita come esperienza. Al giorno d’oggi, semplicemente non importa se il tuo lavoro è molto lodato come rivoluzionario in termini artistici. Se non porta i numeri, sarà inscatolato. E poi la formula cambia per accogliere quell’affluenza alle urne e l’arte viene lentamente incanalata via di mezzo.

Scorsese è apparso al festival per promuovere il suo nuovo documentario Crisi di personalità: solo una notte, che ha co-diretto con David Tedeschi. L’uomo è una calamita per le polemiche ogni volta che parla di cinema e delle sue opinioni non filtrate sulla sua lenta scomparsa. E chissà che tipo di commenti susciterà questa nuova interpretazione? Solo una cosa è certa; il regista non è più suscettibile di MCU di quanto non fosse qualche anno fa.