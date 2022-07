L’unica recensione: la storia ispiratrice di uno dei più grandi giocatori di calcio di sempre

Riepilogo

Il solo è senza dubbio uno dei documentari sportivi più stimolanti che tu abbia mai visto.

Il documentario di Paramount+ The Only uscirà sul servizio di streaming il 12 luglio 2022.

La storia della vita del portiere di calcio della US Women’s Hall of Fame Brianna Scurry si presenta sotto forma di un documentario intitolato Il soloe sta arrivando a Paramount+.

Amo poter entrare in un documentario su un personaggio storico e non saperne molto di loro, soprattutto nel mondo dello sport. Hai questa opportunità per imparare e capire meglio cosa ha reso speciale la persona e come la sua ascesa (o talvolta la sua caduta) si è concretizzata. Non diventi un Hall of Famer non essendo bravo, quindi scopriamo chi è Brianna Scurry.

Dal momento in cui inizia il documentario, senti diversi atleti parlare di come Brianna Scurry non solo abbia cambiato il gioco, ma abbia ispirato così tanti in tutto il mondo. Il calcio, soprattutto quello femminile, all’epoca non aveva molte donne nere nello sport. Quindi non solo Scurry ha cambiato parte di quella percezione per far sapere agli altri che andava bene, ma ha conquistato lo sport da una prospettiva ancora più rara come portiere nero.

Dopo aver iniziato con alcune chiacchiere più recenti, il documentario si è spostato intelligentemente alle radici dell’ascesa di Scurry. Comprendendo che nel momento in cui Scurry è scesa in campo, stava rapidamente diventando uno dei migliori portieri in ogni livello in cui stava gareggiando. Vorrei che avessimo speso un po’ più di tempo in questo lasso di tempo perché se sbatti le palpebre, passano al capitolo successivo della sua vita.

Ho adorato il documentario che ha portato alla ribalta la battaglia che avevano per la parità di retribuzione per le donne nel mondo del calcio. Anche se ero troppo giovane per conoscere tutti i dettagli, ricordo di aver sentito e visto questa battaglia svolgersi da bambino. Ma sentire le donne parlare di come è stata impostata la struttura dei bonus maschili che sarebbero state premiate per ogni tappa che hanno fatto alle Olimpiadi rispetto alle donne che sarebbero state premiate solo se avessero vinto l’oro è assurdo. Queste donne sono state ampiamente criticate per aver preso posizione e aver rifiutato l’accordo che era stato loro offerto. Hanno corso un rischio enorme perché queste donne non avevano NIENTE, ma si sono rese conto del loro valore e non si sono tirate indietro.

Si sente presto parlare di questo famigerato blocco di Briana Scurry, che l’ha messa sulla mappa a livello globale. Tuttavia, quando il documentario si concentrerà sul momento, non sono sicuro che vedrai un momento montato meglio in nessun altro documentario quest’anno. Il modo in cui il regista Anthony Cortese prepara il palcoscenico con i suoi compagni di squadra che parlano di lei e, alla fine, Scurry che parla di quel momento è stato incredibile e ti ha dato la pelle d’oca per rivivere questo momento magico ancora una volta.

Quindi, quando il documentario ha questo cambiamento monumentale nel suo tono, non ho potuto fare a meno di ricordare che da ragazzino sapevo chi era Mia Hamm e come è diventata un nome familiare. Tuttavia, non sapevo chi fosse Brianna Scurry o la sua storia, ed è triste perché per questa squadra era importante tanto quanto Hamm. Sentiamo persino i suoi compagni di squadra parlare di come avrebbero dovuto essere più schietti per Scurry. Tuttavia, Scurry non ha mai lasciato che le battaglie poste davanti a lei cambiassero la sua determinazione a diventare qualcosa di più grande. Il modo in cui ha gestito la vita dall’inizio fino ad ora è qualcosa da cui tutti potremmo imparare.

Complessivamente, Il solo è davvero una storia straordinaria di una donna che non è stata solo grande sul campo ma altrettanto grande fuori dal campo. Non solo ha ispirato le persone in ogni ambito della vita, ma continua a farlo fino ad oggi. Sono sbalordito da chi sia Brianna Scurry e spero che tutti prendiamo qualcosa da questo documentario e diventiamo persone migliori.

Cosa ne pensi del documentario della Paramount+ The Only? Commenta qui sotto.

Puoi guardare questo documentario con un abbonamento a Paramount+. Puoi ottenere una prova gratuita di un mese Paramount+ con il codice promozionale “GLORY”.

Imparentato