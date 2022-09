L’ultimo flop del thriller di Netflix supera una settimana poco brillante per i film della piattaforma

Credito: Netflix

È passato un po’ di tempo da quando i numeri degli spettatori sono aumentati Netflix Ho avuto una settimana di ferie come questa, ma eccoci qui. Il film più visto sulla piattaforma questa settimana secondo la Top 10 di Netflix è stato l’originale Netflix mal accolto, Fine della strada – accumulando poco più di 30,2 milioni di visualizzazioni.

Con Queen Latifah, con Ludacris nel ruolo del fratello Reggie, il film segue una famiglia in viaggio per trasferirsi in Texas. Assistono a un macabro omicidio durante una sosta notturna in un motel. Nella sua infinita saggezza, Reggie decide che sarebbe un’ottima idea pizzicare un borsone pieno di soldi della droga dalla scena, per aiutare la famiglia durante il processo transitorio dopo la perdita del marito di Brenda.

Che cosa potrebbe andare storto?

La sinossi di cui sopra suona certamente assurda, e la critica e il pubblico su Rotten Tomatoes non sono stato gentile con il film, con un punteggio Tomatometer del 29 percento e un punteggio del pubblico ancora più basso del 17 percento. L’incredibile quantità di tempo che le persone hanno trascorso sottoponendosi al film lo ha portato a scalare le classifiche Netflix non solo in America, ma in altri 26 paesi.

L’ultima volta che Netflix ha visto una settimana più tranquilla di questa è stata all’inizio di maggio, a quel punto il film più caldo della settimana è stato 365 giorni: questo giorno arrivando a poco più di 27,5 milioni di visualizzazioni.

Si completano i primi cinque film più visti della settimana L’amore in villa, sono venuto, io tempo, e Morbio, in questo ordine. Cinema, eh?