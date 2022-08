L’ultimo aggiornamento di “Star Trek 4” è vago come ti aspetteresti

Star Trek è più grande di quanto non sia mai stato in questo momento. Fra Scoperta, Picard, Sottocoperta, Prodigioe acclamato dalla critica Strani nuovi mondi, non è mai stato un momento migliore per essere un Star Trek fan. Ma mentre il venerabile franchise di fantascienza sta andando sempre più rafforzandosi in TV, le avventure sul grande schermo sembrano essere intrappolate in un limbo.

Nel 2016, Star Trek Oltre è uscito nei cinema con recensioni mediocri e botteghino deludente, incassando un totale mondiale di $ 343,5 milioni e perdendo circa $ 50 milioni per la Paramount. Nonostante che, Star Trek 4 è stato rapidamente confermato, anche se i piani si sono bloccati più e più volte, con il film che ha attraversato una serie di sceneggiatori e lunghe trattative salariali con il cast.

Ora il dirigente della Roddenberry Entertainment Trevor Roth ha fornito un aggiornamento su come sta andando la produzione e, come ci si aspetterebbe, in realtà non dice molto. Parlando con ScreenRant, ha detto:

“Siamo molto eccitati per Star Trek per tornare sul grande schermo. So che alla Paramount si sta lavorando molto su questo. Purtroppo i dettagli di cui non sono in grado di divulgare, ma posso dire che è sicuramente una cosa che dà molta energia; viene portata molta attenzione. E siamo molto, molto entusiasti di continuare a vedere cosa può succedere quando parli di quel vasto pubblico nei cinema quando si tratta di Star Trek. Perché penso che se lo meriti e che la gente si diverta in quel modo”.

I piani attuali sono per Star Trek 4 essere diretto da Wanda VisionMatt Shakman, con la produzione di JJ Abrams e una sceneggiatura di Lindsey Beer e Geneva Robertson-Dworet (anche se sembra che questo sia stato riscritto ancora una volta da Josh Friedman e Cameron Squires).

Il cast principale sembra tutto interessato a tornare sull’Enterprise, con Variety che ha riferito proprio la scorsa settimana che le trattative per il ritorno di Chris Pine si erano finalmente concluse e che avrebbe portato a casa una paga di 13 milioni di dollari per interpretare James T. Kirk.

La Paramount si attiene ai loro piani per Star Trek 4 in uscita il 13 dicembre 2023, quindi ci aspettiamo di vedere presto qualche movimento e una presentazione ufficiale. Speriamo che valga la pena aspettare.