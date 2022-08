L’ultima icona di un’icona d’azione che è stata brutalmente sepolta all’uscita dimostra che è ancora viva in streaming

Immagine tramite immagini di tensione

Anche irriducibile Gerard Butler i fan sarebbero perdonati per non aver visto Ultimo visto vivo quando è uscito questo giugno come l’ultimo dell’icona dell’azione è stato bizzarramente e brutalmente sepolto al momento della sua uscita. La star scozzese, che ha dimostrato di essere un fornitore di film d’azione solidi anche se non spettacolari negli ultimi dieci anni, in genere attrae un vasto pubblico per le sue immagini, ad es. … È caduto franchise, ma il suo ultimo è affondato senza lasciare traccia la scorsa estate con poca o nessuna promozione o clamore.

Per non dire questo Ultimo visto vivo è una gemma sottovalutata che è diversa da qualsiasi cosa tu abbia mai visto prima. La premessa sembra un numero qualsiasi di film d’azione di medio livello già disponibili. Butler interpreta un uomo che prende in mano la legge quando diventa il principale sospettato dopo sua moglie (Thor: Amore e tuono‘s Jaimie Alexander) scompare. Russell Hornsby è anche il detective sulle tracce di Butler. Brian Goodman – che in precedenza ha guidato il veicolo di Antonia Banderas Farfalla Nera – dirette.

Immagine tramite intrattenimento verticale

Per rammentare a casa quante poche persone ci hanno prestato attenzione, Ultimo visto vivo ha otto pietose recensioni su Rotten Tomatoes. E se ti stai chiedendo come siano equi, sette di questi sono considerati marci, anche se almeno uno di questi ottetti di osservatori cinematografici ha dato una recensione positiva. Per quanto riguarda le reazioni dei fan, non ne abbiamo idea in quanto non ha nemmeno guadagnato le 50 valutazioni degli utenti necessarie per ricevere un punteggio di pubblico sul sito.

Nonostante tutto questo, però, la gente è riuscita a portare alla luce il film in streaming come Ultimo visto vivo sta attualmente aggirando la top 30 delle classifiche mondiali di iTunes, secondo FlixPatrol, dimostrando che non puoi impedire a un film mediocre di trovare il suo pubblico.