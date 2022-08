Luke Wilson afferma che la gang di “Legally Blonde 3” sta aspettando il momento giusto

Attraverso 20th Century Fox

Luke Wilson sta assicurando un sacco di fan disperati di cui non dovrebbero preoccuparsi troppo Legalmente bionda 3e che arriverà presto, poiché i membri del cast stanno aspettando il “tempo per essere giusto” per procedere con una terza puntata dell’iconico franchise.

Mentre su Buon giorno America, al fratello più giovane di Wilson è stato chiesto del futuro dell’attesissimo film, a cui ha risposto che “sapeva quasi tanto” quanto il conduttore Robin. Ha inoltre ammesso di aver incontrato l’intero cast su Zoom l’anno scorso.

“Penso di saperlo quanto voi, ma l’estate scorsa abbiamo avuto una chiamata Zoom in cui l’intero cast – Jennifer, Matthew, Selma – si è riunito e ha parlato, quindi è stato davvero bello vedere tutti. Reese è una persona così acuta, penso che probabilmente stia solo aspettando che la sceneggiatura sia giusta e che il momento sia giusto. Sarà davvero divertente fare un altro film”.