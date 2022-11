Love, recensione di Lizzo: uno sguardo avvincente e onesto su un artista di registrazione di alto livello

Caricamento dati JustWatch…

Con affetto Lizzo è un bellissimo sguardo sulla storia della vita dell’artista e sulla registrazione del suo ultimo album. Si apre sulla sua famiglia, le sue lotte e la sua carriera con una cruda onestà che ti farà amare ancora di più.

Esaminiamo il film documentario HBO Max Love, Lizzo, che è stato rilasciato sulla piattaforma il 25 novembre 2022.

L’ultimo nella vasta gamma di documentari sugli artisti della registrazione è Con affetto Lizzo e la sua cruda onestà lo distingue da molti del genere. Il documentario, diretto da Douglas pregaesamina Lizzodalla sua infanzia in Minnesota alla registrazione del suo ultimo album, Speciale. Durante l’intero documentario di 90 minuti, la voce di Lizzo risuona ed è difficile non lasciarsi travolgere dai suoi grandi sogni e progetti.

Il documentario è raccontato più o meno in ordine cronologico, partendo dalla nascita di Lizzo a Detroit ed esaminando i suoi primi anni, dalla scoperta del suo amore per il flauto alle sue difficoltà a inserirsi come una grande ragazza nera. Mentre la segue attraverso la sua carriera, dal tempo in cui cercava di farcela, a volte dormendo nella sua macchina, alle molteplici band di cui faceva parte prima di mettersi in proprio, risale anche alla più attuale Lizzo che sta lavorando sul suo nuovo album e cercando di rimettersi in gioco dopo la quarantena.

Lizzo si apre su argomenti profondi e personali come la morte di suo padre e lei relazione con Myke Wright. Vediamo che è davvero la brillante e audace Lizzo che vediamo sul palco e sui social media, ma che è solo un aspetto della sua personalità. C’è anche il lato più tranquillo e introspettivo che di tanto in tanto affronta i dubbi su se stesso. Ci viene anche data la prima fila a Lizzo, il genio creativo, mentre scrive canzoni e concettualizza performance e video musicali.

Non ha nemmeno paura di discutere argomenti più grandi e più politicizzati, come le difficoltà di trovare l’accettazione come una grande donna di colore e la morte di Breonna Taylor. Mette in chiaro che la sua stessa esistenza e la sua popolarità sono politicizzate e che a volte il contraccolpo contro di lei su Internet può essere difficile da affrontare.

Il film tocca solo brevemente i progetti non musicali più recenti di Lizzo, come il suo marchio di abbigliamento modellante Yitty e il suo programma televisivo, Fai attenzione ai Big Grrrls. È chiaro che questi non sono inclusi come pubblicità, ma per mostrare come si adattano alla più ampia missione di Lizzo di fornire la rappresentazione positiva per le grandi ragazze nere che mancavano quando era giovane.

Ma a parte le clip dell’intervista e le riprese che la seguono nella sua vita, è anche incredibile vedere gli scorci delle sue esibizioni e la preparazione dietro le quinte per loro. Come con qualsiasi artista, avere un’idea del suo processo è illuminante. C’è una sezione sul “twerking” e le sue origini rispetto alla sua rappresentazione nei media mainstream che mi ha aperto gli occhi.

Il film è succinto e certamente tralascia parti della sua vita; ha diritto alla sua privacy dove può mantenerla. Ma è stato molto più onesto di quanto mi aspettassi, anche affrontando candidamente il suo ricongiungimento con il suo ex fidanzato Myke e il loro secondo tentativo. Durante tutto il film, possiamo esultare per i suoi successi e piangere le sue perdite insieme a lei.

I fan di Lizzo acquisiranno una nuova comprensione di lei attraverso Con affetto Lizzo, e coloro che non la conoscono bene saranno probabilmente convinti a dare un altro ascolto alla sua musica. È un bellissimo pezzo da accompagnare all’ultimo album di Lizzo e farà credere a tutti nel talento e nella missione di Lizzo.

