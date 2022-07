Love and Thunder’ presenta un cameo di questo eroe Hunky?

Immagine tramite Marvel Studios

Stiamo entrando nel tratto di casa prima dell’uscita nelle sale dell’ultimo film MCU e del quarto ingresso senza precedenti nel franchise di Thor, Thor: Amore e tuono. I fan non solo sono ansiosi di riprendere le ulteriori avventure dell’asgardiano stellato, ma stanno anche anticipando ciò che è meglio in tutti i progetti MCU: apparizioni cameo di altri supereroi Marvel.

E mentre c’è già una lista della spesa virtuale di cameo desiderati, i fan più accaniti della Marvel sperano di dare almeno una sbirciatina a uno dei Vendicatori più amati che devono ancora apparire in qualsiasi film o serie TV del Marvel Cinematic Universe: Hercules. Il super forte figlio di Zeus ha avuto diversi lunghi periodi come membro del super team più diversificato della Marvel, ma non è ancora apparso in nessuno dei tanti veicoli del franchise.

Il semidio greco e il “Principe del potere” si adatterebbero come una mano in un guanto nel prossimo futuro Amore e tuono. Non solo la storia del film su un gruppo di dei (e Guardiani) che si scontra con un assassino galattico di dei, Gorr il God Butcher, ma il padre di Herc, Zeus, è già apparso nel film, interpretato da Russell Crowe. I trailer hanno mostrato più scene che sembrano mostrare anche i luoghi di calpestio di Ercole, l’Olimpo, la casa degli dei greci. Il tempo per Ercole potrebbe essere vicino!

E We Got This Covered è pronto a esprimere un umile desiderio per il casting di detto eroe. Uno che tiene conto anche delle preferenze di casting del regista Taika Waititi. Se Hercules deve apparire nel franchise di Thor, chi è il migliore per interpretarlo se non il fratello IRL di Thor dalla stessa madre, Liam Hemsworth?