“Love and Thunder” ottiene un altro trailer per il giorno del lancio

I Marvel Studios hanno rilasciato un’altra clip promozionale per Thor: Amore e tuononel caso qualcuno si fosse perso che il film più grande dell’anno è uscito ora.

A partire da questo momento, ci sono solo due tipi di persone al mondo; quelli che devono ancora vedere il quarto di Taika Waititi Thor film e quelli che stanno facendo esplodere “Sweet Child O’ Mine” dei Guns N’ Roses a tutto volume e riflettendo sull’eccentrico viaggio cinematografico che hanno appena intrapreso.

Se ti ritrovi ancora tra le fila dei primi, i Marvel Studios ti esortano ancora una volta a prenotare uno spettacolo nel teatro più vicino a dove vivi e a vivere l’avventura cinematografica di una vita. Uno che, nonostante tutto il clamore, non è stato all’altezza delle aspettative di un fandom già disperato dopo la serie media della Fase Quattro.

Il nuovo trailer, giustamente intitolato “Adventure”, sembra incorporare molto Guardiani filmato, ma non lasciare che questo ti induca a pensare che questa sia un’uscita che il Dio del Tuono condividerà con l’equipaggio di Star-Lord. Tra il Mighty Thor di Jane Foster, Valkyrie di Tessa Thompson e Gorr the God Butcher di Christian Bale, per non parlare di tutti gli altri dei che fanno il loro debutto nel MCU, il personaggio del titolo avrebbe difficoltà ad affrontare la sua stessa narrativa, per non parlare degli imbrogli di gli A-hole intergalattici a bordo del Benatar.

In ogni caso, tieni presente tutti gli spoiler attualmente in agguato nell’ombra dello spazio Internet se ti interessa questo genere di cose e assicurati di dare un’occhiata alla nostra recensione di Amore e tuono se hai già visto il film.