Love and Thunder’ è qui per farti impazzire, afferma Taika Waititi

Immagine tramite Marvel Studios

Nel corso degli anni, abbiamo imparato qualcosa con assoluta certezza su Taika Waititi come regista; Taika fa come Taika vuole. Avresti più fortuna a cercare di controllare il tempo in un giorno di riprese che a dire a Taika cosa può e cosa non può fare.

Anche se questo non vuol dire il Thor: Amore e tuono il regista non risponde al capo del MCU Kevin Feige alla fine della giornata, non devi guardare oltre Ragnarok per capire come cambia radicalmente tutto ciò che conosci e ami di un personaggio, dandoti invece qualcosa che amerai ancora di più.

Tale iniziativa non è cambiata con l’ultima puntata del Thor sottoserie, che vede il ritorno di Chris Hemsworth nei panni del God of Thunder, questa volta insieme alla sua controparte femminile, Mighty Thor di Jane Foster. Semmai, sembra quello Amore e tuono ha composto l’eccentricità fino a undici, trovando costantemente nuovi modi per sorprendere e confondere il pubblico.

Secondo quanto recentemente raccontato dallo stesso Waititi Intrattenimento settimanaleil suo obiettivo finale è far impazzire i fan e non nel senso comodo e divertente.

“Stavo pensando, cosa farebbe impazzire i fan – e non in senso positivo? Associa Thor [with being a] grande eroe. L’ultima cosa che un fan di Thor vuole davvero vedere è la parola “amore”. Sono tipo, ugh, baciarsi! Quindi ho pensato, ci appoggeremo a quello. Faremo loro amare l’amore e renderemo entusiasti i fan per una storia d’amore”.

Fare clic per ingrandire

Il ritorno di Natalie Portman nei panni di Jane Foster sembra suggerire un riaccendersi delle vecchie passioni per il signore del tuono, anche se se le recensioni sono qualcosa su cui basarsi, il film presenta anche un triangolo amoroso tra Thor, il suo vecchio martello Mjolnir e la sua nuova ascia Stormbreaker . Personalmente, non avrei mai pensato di dire quelle parole insieme in quel contesto, ma eccoci qui.

Thor: Amore e tuono arriva nelle sale in soli due giorni l’8 luglio.